«الهداف التاريخي» لكل فريق في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)



شارك 51 نادياً مختلفاً في الدوري الإنجليزي، منذ انطلاقه بالمسمى الجديد موسم 1992-1993، ولكن من هم أفضل هدافي «البريميرليج» على مر العصور لكل نادٍ، وسجل داني ويلبيك هدف الفوز لمصلحة برايتون أمام بورنموث في 25 فبراير 2025، ليعادل باسكال جروس أفضل هدّاف للنادي، في البطولة، ولكل منهما 30 هدفاً، وأصبح ويلبيك أحدث هدّاف للأندية الـ51 التي لعبت في الدوري الإنجليزي، ولكن من اللاعب الأكثر هدافاً في كل من هذه الفرق؟

ويعد هاري كين الوحيد الذي سجل 200 هدف على الأقل لنادٍ واحد في المسابقة، حيث أحرز قائد منتخب إنجلترا 213 هدفاً مع توتنهام، قبل أن يرحل في عام 2023 إلى بايرن ميونيخ.

وشهدت 10 أندية فقط تسجيل لاعب على الأقل 100 هدف لها في الدوري الإنجليزي، في حين أن آلان شيرار هو الوحيد الذي سجل 100 هدف على الأقل لناديين في المسابقة، حيث أحرز 148 هدفاً مع نيوكاسل، بعد أن سجل 112 هدفاً في المسابقة لمصلحة بلاكبيرن.

ويُعد شيرر واحداً من لاعبين اثنين فقط تصدرا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لناديين مختلفين، إلى جانب كريس وود، حيث وسّع النيوزيلندي رقمه القياسي مع نوتنجهام «33 هدفاً» بهدف ضد فولهام في 15 فبراير 2025، كما يتصدر المهاجم قائمة هدافي بيرنلي، برصيد 49 هدفاً في المسابقة، ويملك كارديف سيتي أقل عدد من الأهداف لأفضل هدّاف في تاريخ «البريميرليج»، حيث سجل جوردن موتش 7 أهداف للنادي الويلزي في المسابقة موسم 2013-2014.

الهدّاف التاريخي لكل نادٍ

أرسنال: تييري هنري (175)

أستون فيلا: جابرييل أجبونلاهور (74)

بارنسلي: نيل ريدفيرن (10)

برمنجهام سيتي: ميكائيل فورسيل (29)

بلاكبيرن روفرز: آلان شيرر (112)

بلاكبول: دي جي كامبل (13)

بولتون واندررز: كيفن ديفيز (68)

بورنموث: جوشوا كينج (48)

برادفورد سيتي: دين وينداس (13)

برينتفورد: يوان ويسا (40)

برايتون: باسكال جروس وداني ويلبيك (30)

بيرنلي: كريس وود (49)

كارديف سيتي: جوردان موتش (7)

تشارلتون: جيسون إيول (34)

تشيلسي: فرانك لامبارد (147)

كوفنتري سيتي: ديون دبلن (61)

كريستال بالاس: ويلفريد زاها (68)

ديربي كاونتي: دين ستوريدج (32)

إيفرتون: روميلو لوكاكو (68)

فولهام: كلينت ديمبسي (50)

هدرسفيلد تاون: ستيف مونييه (9)

هال سيتي: نيكيكا ييلافيتش (12)

إيبسويتش تاون: ماركوس ستيوارت (25)

ليدز يونايتد: مارك فيدوكا (59)

ليستر سيتي: جيمي فاردي (143)

ليفربول: محمد صلاح (182)

لوتون تاون: كارلتون موريس (11)

مانشستر سيتي: سيرجيو أجويرو (184)

مانشستر يونايتد: واين روني (183)

ميدلسبره: هاميلتون ريكارد (31)

نيوكاسل: آلان شيرر (148)

نورويتش: كريس ساتون (33)

نوتنجهام: كريس وود (33)

أولدهام: جرايم شارب (16)

بورتسموث: ياكوبو (28)

كوينز بارك رينجرز: ليس فرديناند (60)

ريدينج: كيفن دويل (19)

شيفيلد: برايان دين (15)

شيفيلد: مارك برايت (48)

ساوثهامبتون: ماثيو لو تيسييه (100)

ستوك سيتي: بيتر كراوتش (45)

سندرلاند: كيفن فيليبس (61)

سوانزي سيتي: جيلفي سيجوردسون (34)

سويندون تاون: يان أجي فيورتوفت (12)

توتنهام: هاري كين (213)

واتفورد: تروي ديني (47)

ويست بروميتش: بيتر أوديموينجي (30)

وستهام: مايكل أنطونيو (68)

ويجان: هوجو روداليجا (24)

ويمبلدون: دين هولدوورث (58)

ولفرهامبتون: راؤول خيمينيز (40)