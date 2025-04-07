«تحدي صير بني ياس» للترايثلون يختتم منافساته بنجاح كبير

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اُختتمت النسخة الافتتاحية من «تحدي صير بني ياس» بنجاح استثنائي، وبمشاركة قياسية من المتسابقين المحليين والدوليين، الذين أشادوا بالمستوى المتقدم للتنظيم والمرافق والبنية التحتية المتميزة لجزيرة صير بني ياس ومقوماتها السياحية والتراثية.

واستقطبت فعاليات الدورة الأولى مشاركة 3110 متسابقين ورياضيين من 47 دولة حول العالم، وشهدت فعاليات السباقات على مدار 3 أيام مشاركة 6615 من الزوار وعائلات المتسابقين، الذين شاركوا في العديد من الفعاليات المصاحبة لمراحل السباقات المختلفة والمخصصة لمحبي الرياضة والعائلات وأفراد المجتمع المحلي.

وتم الإعلان عن عقد الدورة المقبلة للتحدي في الفترة ما بين 29 يناير ولغاية 1 فبراير 2026 في جزيرة صيرة بني ياس، حيث أكد العديد من الرياضيين والمتسابقين المشاركين في الدورة الحالية، رغبتهم في إعادة المشاركة وبدء التحضير والاستعداد للدورة المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد مشاركة دولية أوسع من مختلف دول العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى.

وحظي المشاركون بتجربة رياضية عالمية المستوى ضمن بيئة طبيعية خلابة، مع الحدث الذي نظمته مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة مع سلسلة «تحدي العائلة» العالمية لسباقات الترايثلون، إذ جمع الحدث بين المتنافسين المحترفين من مختلف دول العالم والمجتمع المحلي، مما ساهم في الترويج للمقومات السياحية لجزيرة صير بني ياس ومنطقة الظفرة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن تحدي صير بني ياس يمثل حدثاً يهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، عن طريق تعزيز الصحة البدنية والذهنية، وترسيخ قيم النشاط والحيوية في المجتمع، ونؤمن في مجلس أبوظبي الرياضي بأن الرياضة تجمع بين الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية وقدراتهم البدنية واللياقية، لذا فإن "تحدي صير بني ياس" يعد بمثابة منصة رياضية مجتمعية ملهمة أمام المشاركين، سواء كانوا رياضيين محترفين أو هواة».

واختتم العواني قائلاً: «إن الجزيرة بيئة مثالية لممارسة الرياضة في أحضان الطبيعة، مما يساهم في تعزيز تجربة المشاركين، ويجعل من الحدث فرصة لاكتشاف جمال البيئة المحلية ضمن أجواء رياضية مميزة».

فيما أكد حميد الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن النجاح الذي حققه سباق «تحدي صير بني ياس» في نسخته الأولى، يمثل نقطة تحول مهمة في مساعينا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الدولة وإمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة وجهةً عالميةً رائدة في مجالي السياحة والرياضة، وقد استقطب هذا الحدث المتميز رياضيين وزواراً من مختلف دول العالم، وأبرز الجمال الطبيعي والثراء الثقافي لمنطقة الظفرةـ، والذين أشادوا بهذه التجربة الاستثنائية والفريدة من نوعها، التي جمعت المقومات الرياضية والبيئية والتراثية تحت مظلة واحدة على جزيرة صيرة بني ياس».

وأضاف: «بفضل التعاون الاستراتيجي الفعال بين جميع الجهات المشاركة، تمكنّا من تقديم تجربة استثنائية ستشكل أساساً قوياً للنسخ القادمة، ونتطلع إلى تعزيزها وزيادة الجاذبية العالمية لجزيرة صير بني ياس، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في دولة الإمارات».

فيما أشار يورت فلام، الرئيس التنفيذي لشركة «تحدي العائلة» إلى أن عطلة نهاية الأسبوع كانت رياضية مميزة في «تحدي صير بني ياس»، وقال: «جزيرة صير بني ياس لا تقتصر روعتها على كونها وجهة فريدة من نوعها لرياضة الترايثلون، بفضل موقعها الطبيعي الخلاب والحياة البرية الغنية فيها، بل أكدت أيضاً على مستقبل واعد لهذه الرياضة في دولة الإمارات، وبالمشاركة المجتمعية الواسعة التي شهدها الحدث لآلاف الرياضيين، تجسدت الروح الرياضية والتفاعل المجتمعي في أبهى صورهما. ونفخر للغاية بكوننا جزءاً من هذا الحدث الملهم، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح في الأعوام القادمة. نهنئ جميع المشاركين والفائزين، وخالص شكرنا للفريق المحلي وللجهات الداعمة كافة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز».

وحظي الزوار والمشجعون والعائلات بتجربة فريدة من نوعها في جزيرة صير بني ياس، إذ شاركوا في مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها رحلات السفاري البرية التي أتاحت لهم مشاهدة أكثر من 17 ألف حيوان يتجول بحرية، مثل المها العربي، والزرافات، والضباع، والفهود، وغيرها كثير.

إلى جانب ذلك، أُتيحت للزوار فرصة الاستمتاع بجولات المشي في الطبيعة الخلابة، وزيارات للمواقع الأثرية التي تعكس ثراء جزيرة صير بني ياس من الناحية الثقافية والطبيعية.

كما توفرت لهم مغامرات خارجية إضافية مثل التجديف وقوفاً والتجديف بالكاياك وركوب الدراجات في الجزيرة، مما أغنى عطلتهم الأسبوعية واستمتعوا بها.

وباعتباره أول سباق للمسافات الطويلة يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل تحدي صير بني ياس التزام مجموعة أدنيك بتقديم حدث رياضي عالمي المستوى يحتفي بالتميز الرياضي، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويعرض جمال الطبيعة الفريدة لجزيرة صير بني ياس.