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الرياضة

الوصل يسجل سلسلة أرقام تاريخية بعد «الخماسية» أمام الجزيرة

الوصل يسجل سلسلة أرقام تاريخية بعد «الخماسية» أمام الجزيرة
7 ابريل 2025 21:09


معتز الشامي (أبوظبي)

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تزامن فوز الوصل على الجزيرة 5-0، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدد من الأرقام القياسية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، في تاريخ مواجهات الفريقين.
ويعد الانتصار هو الأكبر لـ «الإمبراطور» أمام «فخر أبوظبي» في تاريخ مواجهات الفريقين بـ «دوري المحترفين»، كما أنه ثالث أكبر خسارة للجزيرة على أرضه، بعد الخسارة أمام النصر 2012 وأمام عجمان في 2023، وكلاهما بنتيجة 5-1.
وعلى مستوى الأرقام الفردية، سجل جواو بيدرو 3 أهداف، وهو «الهاتريك» الأول له في مسيرته الاحترافية في «دورينا» خلال 101 مباراة، بينما أحرز المهاجم البرازيلي أكبر عدد من أهدافه بالمسابقة خلال مسيرته أمام الجزيرة «8 أهداف» ، كما أصبح هو هداف الوصل في الدوري منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي برصيد «6 أهداف» حتى الآن.
بينما سجل طحنون الزعابي هدفاً من تسديدة صاروخية، ليصبح صاحب أول هدف من خارج المنطقة خلال مواجهات الفريقين بالدوري منذ هدف عبدولاي ديابي لاعب الجزيرة في يناير 2022، كما أنه أول هدف للوصل من خارج المنطقة في مرمى الجزيرة بالمسابقة منذ هدف رونالدو مينديز في يناير 2017.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
النصر
عجمان
جواو بيدرو
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