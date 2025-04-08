«ذهبية» إماراتية جديدة في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

نجح عبدالله ناصر الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني للطيران الشراعي، في تكرار إنجازه المميز خلال النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، مضيفاً ميدالية ذهبية جديدة لرصيد الإمارات في البطولة.

وبهذا الإنجاز، ارتفع عدد الميداليات الذهبية التي حققتها الدولة إلى ثلاث ميداليات، ذهبيتان من نصيب الحمادي في منافسات الطيران الشراعي، وذهبية واحدة أحرزها منتخبنا الوطني للشراع، ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق.

وحصد عبدالله ناصر الحمادي ذهبية النزول على الهدف، وذهبية إطاحة الأقماع «البولينج»، كما حصد منتخبنا الوطني للطيران الشراعي فضية المجموع العام عن طريق كل من عبدالله ناصر، ومحمد عبدالله الجسمي، وطارق العبيدلي، ومحمد جابر، وراشد السماحي.

واحتفى وفد الإمارات بإنجاز منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بمناسبة حصده 3 ميداليات بدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة مسقط 2025، بواقع ذهبيتين وفضية.

وأكد نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية أن هذا التتويج ثمرة لسنوات من العمل والتدريب والدعم المؤسسي وقال: «باسم اتحاد الرياضات الجوية، نهدي هذا الإنجاز الغالي إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لدعمهم الدائم ورؤيتهم الحكيمة التي ترعى التميز وتصنع الأبطال، ونرفع أسمى آيات التهاني لأبطال الفريق، ونؤكد أن اتحاد الرياضات الجوية سيواصل دعمه وتطويره لمسيرة الإنجازات، وهذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الإمارات الرياضي الزاخر، حيث سطّر فريق الطيران الشراعي الوطني نجاحاً كبيراً بتحقيق الميداليتين الذهبيتين والميدالية الفضية، مؤكداً الريادة الإماراتية في رياضات الجو والهواء».

وأضاف النيادي: «نشكر اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها المستمر لرياضيي الإمارات، وحرصها على توفير بيئة مثالية لصناعة الأبطال وتمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الإقليمية والدولية».

وقال عبدالله ناصر الحمادي لاعب منتخبنا الوطني للطيران الشراعي المتوّج بذهبيتي الطيران الشراعي: «أفتخر بأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي، وأهديه لوطني، وقيادتي، ولكل من آمن بقدرتنا على تمثيل الإمارات خير تمثيل.. شكراً لكل من وقف خلف هذا الإنجاز».

من جانبه أعرب يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير لمنتخبنا الوطني للطيران الشراعي، الذي يؤكد على جدارة منتسبيه، سواء من لاعبين أو طاقم فني وإداري، الذين يعملون دائماً بروح الفريق الواحد، ويضعون تمثيل الوطن ورفع رايته على منصات التتويح نصب أعينهم، مما أثمر تحقيق هذه الإنجازات المشرفة في محفل خليجي بهذا الحجم.

من ناحية أخرى فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية للمباراة الثانية على التوالي، حيث فاز على نظيره البحريني بنتيجة (2-1) بالرميات الترجيجية، بعد أن فاز في مباراته السابقة أمام السعودية بنفس النتيجة بالرميات الترجيحية، وتلقى هزيمة واحدة أمام عمان في المباراة الافتتاحية.



