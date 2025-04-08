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الرياضة

إسطبلات الوثبة تحافظ على لقب «العمالقة للقدرة»

إسطبلات الوثبة تحافظ على لقب «العمالقة للقدرة»
8 ابريل 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حافظت إسطبلات الوثبة على لقب سباق العمالقة للقدرة، عبر فارسها عبد الله علي خلفان الجهوري، الذي انتزع لقب السباق الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، في ختام فعاليات مهرجان كأس الاتحاد للقدرة الذي اشتمل على سباقي السيدات والإسطبلات الخاصة.
ونظم السباق الذي أقيم لمسافة 100 كلم، اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 89 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، واتسم بالإثارة والتشويق خاصة في مراحله الأخيرة.
واستطاع بطل السباق تحقيق اللقب على صهوة «التانيرو هي» بزمن قدره 3:50:42 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.01 كلم/ ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارس مكتوم راشد الكتبي على صهوة «ديكيوس كيرديفيد» لإسطبلات «أم7» مسجلاً 3:50:50 ساعة، فيما كان المركز الثالث من نصيب إسطبلات المغاوير عبر الفارس محمد سعيد الفارسي على صهوة «فن لا مجوري» بزمن قدره 3:53:27 ساعة.
وجاء السباق الذي خصص للفرسان بوزن 70 كلجم بحد أدنى، حماسياً وسط ندية وتنافس قوي من الفرسان الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة منذ فترة طويلة في السباقات، وتمكن بطل السباق من تحقيق اللقب بجدارة، مؤكداً إصراره على الفوز، حيث كان قد حل ثالثاً على صهوة نفس الجواد في النسخة الماضية، وقدم مستوى قوياً خلال المراحل، فقد جاء في المركز الخامس في المرحلة الأولى، وحل وصيفاً في المرحلة الثانية قبل أن يتصدر في المرحلة الثالثة، وينجح في الحفاظ على صدارته ليتوج باللقب.
عقب ختام السباق قام بتتويج الفائزين، أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وعبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

قرية بوذيب العالمية للقدرة
الختم
سباقات القدرة
سباق تحدي العمالقة للقدرة
إسطبلات الوثبة
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