«تيفو» لجماهير خورفكان في مباراة البطائح



فيصل النقبي (خورفكان)

يكثف خورفكان استعداداته لمباراة البطائح يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة المقبلة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط أجواء حماسية يقودها الجمهور بـ «تيفو خاص» يعكس طموحات الفريق.

وأطلقت الجماهير حملة واسعة عبر منصات التواصل تطالب بالانتصار السادس على التوالي، في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه الفريق، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

ويأمل خورفكان في حصد ثلاث نقاط جديدة ترفع رصيده إلى «33 نقطة»، ما يعزز موقعه في جدول الترتيب، ويقرّبه من بلوغ أهدافه هذا الموسم، وتعد المباراة اختباراً جديداً للفريق.