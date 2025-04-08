مدافع دورتموند يغيب 6 أشهر



دورتموند (د ب أ)



أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن مدافعه الدولي شلوتربيك يغيب لنحو ستة أشهر، بعد إصابته بتمزق في غضروف ركبته اليسرى، وقال شلوتربيك إنه يخضع لأشهر من إعادة التأهيل.

وأعلن دورتموند عن إصابة شلوتربيك «25 عاماً»، التي أنهت موسمه، والتي أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أنها حدثت أثناء التدريب.

ونشر اللاعب بياناً مؤثراً على حسابه بتطبيق (إنستجرام)، وقال شلوتربيك: «للأسف، يتعين عليّ أن أخبركم أن فترة إعادة تأهيلي سوف تستغرق عدة أشهر، ستكون رحلة طويلة ومليئة بالتحديات، لكنني عازم تماماً على بذل قصارى جهدي لكي استعيد لياقتي البدنية الكاملة».

وأوضح شلوتربيك أنه سيبتعد عن الأضواء خلال فترة إعادة التأهيل، فيما يمثل غيابه ضربة موجعة لناديه والمنتخب الألماني، ويبدو حتى من غير الواضح ما إذا كان يستعيد لياقته البدنية مع بداية الموسم الجديد.

وأكد سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند أن شلوتربيك خضع بالفعل للجراحة.

وأضاف «الأمر برمته حدث بشكل سريع للغاية، نيكو خضع للجراحة وسيغيب لعدة أشهر، نحو نصف العام وفقاً للتقييم الذي خضع له مؤخراً».

ويحتل دورتموند المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، حيث يسعى للتأهل لأي من البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، علماً بأنه حجز مقعداً بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يستضيف برشلونة الإسباني في مباراة الذهاب الأربعاء، كما يشارك ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال يونيو ويوليو القادمين.

وتأهلت ألمانيا للأدوار النهائية في بطولة دوري أمم أوروبا لأول مرة حيث تستضيفها على أراضيها، وتستعد لمواجهة البرتغال في الدور قبل النهائي يوم 4 يونيو المقبل، ثم تلعب بعد 4 أيام، سواء في نهائي المسابقة القارية، أو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان شلوتربيك من بين أفضل لاعبي المنتخب الألماني خلال انتصاره على إيطاليا في دور الثمانية لدوري أمم أوروبا الشهر الماضي.

وتعد إصابة مدافع دورتموند هي آخر الأخبار السيئة ليوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بعد إصابة جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، بتمزق في أوتار الركبة الأسبوع الماضي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيستعيد لياقته بحلول يونيو القادم.

وصرح ناجلسمان: «غياب شلوتربيك مؤلم للغاية. إنه لاعب ذو قيمة كبيرة في النادي ولنا في المنتخب الوطني، داخل الملعب وخارجه».

أضاف المدرب الألماني نتمنى لشلوتربيك الشفاء العاجل، ويمكنه الاعتماد على دعمنا في رحلة عودته».