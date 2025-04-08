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الرياضة

شباب الأهلي يكسب الاتحاد في ذهاب نهائي «سوبر غرب آسيا للسلة»

شباب الأهلي يكسب الاتحاد في ذهاب نهائي «سوبر غرب آسيا للسلة»
8 ابريل 2025 21:57

علي معالي (دبي)

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اقترب شباب الأهلي لكرة السلة من التتويج بلقب دوري سوبر غرب آسيا، بعد الفوز على الاتحاد السعودي 90-88، في ذهاب النهائي على صالة شباب الأهلي، وتقام مباراة الإياب بالسعودية 15 أبريل الجاري لتحديد البطل، وفي حال تفوق الاتحاد يحتكم الفريقان إلى «فاصلة» 22 أبريل.
انتهت أرباع المباراة 23-27 و25-22 و23-22 و19-17 لمصلحة «الفرسان»، بعد ماراثون مثير بين الفريقين، تألق اللاعب الأميركي الذي سجل 32 نقطة، وجميل هاجينز «18 نقطة»، وقيس عمر «18 نقطة»، وماركوس كارفورد «11 نقطة»، وحامد عبداللطيف «10 نقاط»، وفي الاتحاد سجل الأميركي كيرون 41 نقطة.
نجح الاتحاد في التقدم خلال الشوط الأول بفارق نقطة «49-48»، وكان كيرون ميليكي نقطة التحول المهمة في الاتحاد، من خلال التصويبات الناجحة، ولم ينجح لاعبو شباب الأهلي في إيقاف خطورة اللاعب الذي سجل في الشوط الأول 28 نقطة، واستطاع الاتحاد التقدم في الربع الأول 27-23، وعاد شباب الأهلي في الربع الثاني متقدماً 25-22.
وفي الشوط الثاني، كان السباق محتدماً بين الفريقين، حيث تساوت كفتا الفريقين في الربع الثالث، الذي انتهى لمصلحة شباب الأهلي 23-22، واستمر التقارب في تسجيل النقاط في الربع الرابع، وتحقق التعادل أكثر من مرة 71-71 و73-73، وأخذت المباراة قمة الندية حتى الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة لمصلحة «الفرسان» 90-88. 

 

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