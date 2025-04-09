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الرياضة

الأسوأ في العالم.. فريق يستقبل 123 هدفاً في 12 مباراة!

الأسوأ في العالم.. فريق يستقبل 123 هدفاً في 12 مباراة!
9 ابريل 2025 11:27

 
علي معالي (أبوظبي)

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استقبل شباك فريق توف أزارجانود 123 هدفاً خلال 12 مباراة في دوري منغوليا لكرة القدم، جعلته الفريق الأسوأ في العالم، ويحتل المركز العاشر والأخير بـ 3 نقاط فقط، في المسابقة التي تضم 10 أندية، وتعتبر الناحية الدفاعية وحراسة المرمى متهالكة وكارثية، لدرجة أن هناك مباريات خسرها بأرقام فلكية ومنها 21-0 و20-1 و14-0 و13-0 و12-0 و11-1 و9-0، وأقل هزيمة 2-0، ومن الناحية الهجومية، سجل الفريق 7 أهداف، وهي النسبة الأقل أيضاً بالدوري لهذا الفريق الذي يرتدي اللونين الوردي والأخضر مع الأبيض.
تأسس النادي عام 2018 وترقى إلى درجة الدرجة الأولى، عام 2021، وكان الفريق في موقف أفضل في الموسم الماضي، واحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة، مسجلاً 72 هدفاً، ودخل مرماه 47 هدفاً في 27 مباراة، وحقق 14 انتصاراً، وفي موسم 2022-2023، حل خامساً أيضاً وله 30 نقطة، وهو الرتيب نفسه موسم 2021-2022، والانهيار في الموسم الحالي يعود إلى المشاكل المالية التي تواجه النادي، مما أجبره على الاستغناء عن كبار اللاعبين.

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