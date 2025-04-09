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الرياضة

كلباء يلجأ إلى التغيير بعد «العجاف 5»!

كلباء يلجأ إلى التغيير بعد «العجاف 5»!
9 ابريل 2025 14:27

فيصل النقبي (كلباء) 

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يجري الصربي فوك رازوفيتش، مدرب كلباء، تغييرات كبيرة في تشكيلة «النمور» أمام شباب الأهلي «المتصدر» في «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام يوم الجمعة على استاد كلباء.
ويركز التعديل على المنظومة الهجومية تحديداً، لمعاناة الفريق من المشاكل في الخط الأمامي، منها صيام الهداف مهدي قايدي «10 أهداف» لأربع جولات، كذلك ضعف الفعالية الهجومية، بدليل أن المحصلة بلغت هدفين في 5 جولات، مقابل استقبال 7 أهداف، وغابت الانتصارات منذ لقاء الشارقة في «الجولة 15».
وتطالب جماهير كلباء بتغييرات جذرية في الجهاز الفني الذي لم يحقق الطموحات منذ بداية الموسم، حيث يحتل «النمور» المركز 11 وله 22 نقطة، وما زال في حسابات الهبوط.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
شباب الأهلي
رازوفيتش
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