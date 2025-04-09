إطلاق النسخة الثانية من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الرياضة، إطلاق فعاليات «منتدى الإمارات الثاني للرياضة المجتمعية» تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025» والذي يشهد مشاركة عربية واسعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بمقر الوزارة في دبي، بحضور سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وهيثم الزرعوني، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في وزارة الرياضة.

ويستقطب المنتدى نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، للمشاركة في جلسات حوارية وحلقات نقاش تسلط الضوء على أحدث الممارسات والتجارب في مجال الرياضة المجتمعية، إلى جانب استعراض آفاق تطويرها، وتعزيز التعاون الخليجي والعربي.

وتتضمن جلسات المنتدى، الممتدة على مدى 3 أيام، محاور رئيسية، تشمل استعراض النماذج الخليجية والعربية الناجحة في الرياضة المجتمعية، ودراسة أثر المبادرات الرياضية على الصحة العامة، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المجتمعية، والتأكيد على دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل التعاون الإقليمي لزيادة معدلات ممارسة الرياضة في المجتمعات العربية. كما يُنظم على هامش المنتدى، معرض رياضي مجتمعي تشارك فيه جهات حكومية رائدة من دولة الإمارات تُعنى بالأنشطة الرياضية المجتمعية؛ بهدف إبراز جهودها وتبادل الخبرات.