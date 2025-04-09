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الرياضة

أورلاندو يضرب موعداً مع بيراميدز في «أبطال أفريقيا»

أورلاندو يضرب موعداً مع بيراميدز في «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025 22:50

 
بريتوريا (د ب أ)

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أكمل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وحقق أورلاندو تعادلاً سلبياً بطعم الفوز مع ضيفه مولودية الجزائر،، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.
واستفاد أورلاندو، الذي توج باللقب عام 1995 من فوزه 1- صفر على المولودية، في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالجزائر العاصمة، الأسبوع الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، ويغتال أحلام المولودية، الذي كان يسعى للمضي قدماً في البطولة، التي حمل كأسها عام 1976.
وضرب أورلاندو موعدا في الدور قبل النهائي مع بيراميدز المصري، الذي صعد لهذا الدور لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على الجيش الملكي المغربي. ويلتقي الفائز من أورلاندو وبيراميدز في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى في البطولة، التي تجرى بين الأهلي المصري، حامل اللقب في العامين الأخيرين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقباً، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المتوج بالبطولة عام 2016.

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