عيسى هلال يشهد تدريبات دبا الحصن



فيصل النقبي (دبا الحصن)



حضر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جانباً من تدريبات دبا الحصن، وتأتي الزيارة في إطار حرصه على متابعة الفريق، كما حضر المران محمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع عيسى هلال على جاهزية دبا الحصن للمباريات المتبقية في «دوري أدنوك للمحترفين»، مشيداً بالأداء المتطور للفريق من جولة إلى أخرى، متمنياً أن يتواصل بنفس الروح القتالية والأداء العالي، مشدداً على أهمية بذل أقصى جهد لبلوغ النجاحات وضمان البقاء في «دوري المحترفين»، معرباً عن دعمه الكامل للفريق.

من جانبه، عبّر محمد الطربان عن امتنانه للزيارة التي تعكس اهتمام مجلس الشارقة الرياضي بالفرق والمؤسسات الرياضية في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تمثل حافزاً معنوياً لتقديم الأفضل في الملعب.