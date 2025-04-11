أونانا يذبح مانشستر يونايتد مرتين أمام ليون!



ليون (رويترز)



سجل ريان شرقي هدفاً في الوقت بدل الضائع، قاد به أولمبيك ليون إلى تعادل مثير 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، إذ دفع اليونايتد ثمن أخطاء حارسه أندريه أونانا.

وكان أونانا حارس يونايتد محط الأنظار في ملعب جروباما، بعد حرب كلامية دارت قبل المباراة مع لاعب وسط ليون نيمانيا ماتيتش، وارتكب الحارس خطأ تسبب في هدف التقدم لليون، وسجله تياجو ألمادا في الدقيقة 25.

وتعادل اليونايتد قبل نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب قلب الدفاع ليني يورو الذي سجل الهدف الأول له مع اليونايتد منذ انضمامه إليه في نهاية الموسم الماضي.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، تقدم اليونايتد بهدف سجله جوشوا زيركزي بضربة رأس لكن شرقي خطف هدف التعادل لليون من آخر فرصة في المباراة مستغلاً خطأ من أونانا، إذ تصدى الحارس الكاميروني لتسديدة من جورج ميكاوتادزي، لكنه وجه الكرة نحو شرقي الذي حرم اليونايتد من فوز كان مهماً لتحسين وضعه في موسمه المخيب للآمال.

وفي ظل معاناة اليونايتد على المستوى المحلي، يشكل الدوري الأوروبي فرصة جيدة للفريق لإنقاذ موسمه، خاصة وأن الفريق الذي يدربه روبن أموريم هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في البطولة الأوروبية هذا العام.

وقدم اليونايتد بداية جيدة في المباراة وصنع فرصاً أفضل، إذ أهدر المهاجم الدنمركي راسموس هويلوند فرصة مبكرة رائعة، لكن الفريق دفع الثمن إذ أهدى خطأ أونانا فريق ليون هدف التقدم، وانصب التركيز قبل المباراة على الصدام بين أونانا وماتيتش لاعب وسط يونايتد السابق.

وقال أونانا إن اليونايتد «أفضل بكثير» من منافسه الفرنسي، وردّ ماتيتش عليه بالمثل، بل وصف حارس يونايتد بأنه من أسوأ حراس المرمى في تاريخ النادي.

وتعرض أونانا للكثير من الإهانات من جماهير الفريق المضيف في كل مرة لمس فيها الكرة، وارتكب خطأ فادحا تسبب في هدف ألمادا.

لكن اليونايتد لم يستسلم، ونجح يورو في استغلال كرة من مانويل أوجارتي ووجهها بضربة رأس إلى داخل الشباك، ليصبح قلب الدفاع أصغر مدافع في تاريخ النادي يسجل هدفا في المنافسات الأوروبية.

وتراجع اليونايتد في الشوط الثاني، وأهدر ليون عدة فرص خطيرة قبل أن يمرر برونو فرنانديز الكرة إلى زيركزي الذي سجل الهدف الثاني ليونايتد، لكن الاحتفالات لم تستمر طويلا، إذ خطف ليون هدف التعادل في النهاية.