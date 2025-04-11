توتنهام.. «التعادل المخيب» في «يوروبا ليج»



لندن (رويترز)



اكتفى توتنهام بالتعادل 1-1 على ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم، إذ أدرك بيدرو بورو التعادل، بعد تقدم الفريق الزائر بهدف مبكر عن طريق هوجو إيكيتيكي.

تقدم أينتراخت في الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم إيكيتيكي الذي سدد الكرة من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى السفلى للمرمى، قبل أن يعادل بورو النتيجة لتوتنهام، بعد 20 دقيقة بتسديدة سلسة من مسافة قريبة.

قال لوكاس بيرجفال لاعب وسط توتنهام عن مباراة الإياب المقررة الخميس المقبل «من المرجح أن تكون الأسبوع المقبل أهم مباراة في الموسم».

وأضاف «نحاول اللعب كما فعلنا في الشوط الثاني، ونأمل أن نسجل أهدافاً أكثر منهم».

والفوز هو السبيل الوحيد المتبقي أمام توتنهام للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تتبقى سبع جولات على نهاية موسمه المحلي المخيب للآمال إلى حد كبير.

لا يزال أينتراخت، بطل نسخة 2022، في وضع جيد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر دوري الدرجة الأولى الألماني، إذ يحتل حالياً المركز الثالث بفارق نقطتين عن ماينتس صاحب المركز الرابع.

تقدم الفريق الألماني، الذي يلعب في دور الثمانية للمرة الأولى منذ إحرازه اللقب، بسرعة بعد أن تفوق إلياس الصخيري في كرة مشتركة مع جيمس ماديسون وأرسلها إلى الجهة اليسرى من الملعب.

ووصلت الكرة إلى إيكيتيكي، الذي كان متمركزاً بشكل جيد، وتوغل إلى حدود منطقة الجزاء وسجل كرة منخفضة في مرمى حارس توتنهام جوليلمو فيكاريو.

قال إيكيتيكي «استلمت الكرة ووثقت في قدرتي على التسجيل من تلك النقطة فحسب».

وأضاف «أعتقد أنه كان هدفا جيدا لكني تمنيت لو استطعت مساعدة الفريق أكثر».

وأدرك توتنهام، الذي يسعى لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة أوروبية لأول مرة منذ وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، التعادل في الدقيقة 26 عن طريق المدافع بورو.

مرر دومينيك سولانكي الكرة إلى ماديسون داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ومنح لاعب الوسط الكرة لبورو ليسجل الهدف الأول.

كاد إيكيتيكي أن يعيد التقدم للفريق الزائر قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما سدد كرة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء، لكن فيكاريو تصدى بسهولة لتسديدته الضعيفة.

واصل توتنهام، الذي احتل المركز الرابع في مرحلة الدوري بفارق نقطة عن أينتراخت، الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر بعد الاستراحة، وكاد لوكاس بيرجفال أن يضع توتنهام في المقدمة بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، ولكن تسديدة لاعب الوسط السويدي ارتطمت بالقائم. كرر رودريجو بينتانكور الأمر ذاته بعد دقيقتين وتصدى حارس أينتراخت كاوا سانتوس لتسديدة ماديسون من مسافة قريبة قبل مرور ساعة من اللعب مباشرة، وأضاع برينان جونسون فرصة رائعة من مسافة قريبة من نقطة الجزاء في الدقائق الأخيرة.

وتقام مباراة الإياب في 17 أبريل، وسيواجه الفائز إما لاتسيو أو بودو جليمت النرويجي لحجز مكان في النهائي في بلباو، وفاز بودو جليمت 2-صفر على لاتسيو في مباراة الذهاب.