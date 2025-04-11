

دبي (الاتحاد)



حصدت منتخبات الشراع وألعاب القوى واليد، 16 ميدالية ضمن «النسخة الثالثة» من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، إذ حقق «الشراع» 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتين، إضافة إلى الذهبية التي حققها في بداية المنافسات ضمن فئة فرق الأوبتمست.

تمكنت مروة الحمادي من الظفر بالميدالية الذهبية في سباق إلكا 4، فيما تُوجت اليازية الحمادي بالميدالية الفضية في المسابقة نفسها، وفي «إلكا 6»، تُوجت ضحى البشر بالميدالية الذهبية، فيما حصدت كاميليا خليفة الميدالية البرونزية، وتُوج زايد الحوسني بذهبية فئة قوارب الأوبتمست للصغار، فيما حصد خليفة الرميثي ذهبية التصنيف العام للفئة ذاتها، كما تُوج عثمان الحمادي بالميدالية الذهبية لسباق إلكا 6 أولاد، وفاز عادل خالد البستكي بالميدالية الفضية بسباق إلكا 7 للشباب، كما تُوج محمد المرزوقي بالميدالية الفضية في «إلكا 4»، كما فازت مدية النيادي بالميدالية البرونزية في فئة قوارب الأوبتمست للبنات.

وحصد منتخب ألعاب القوى الميداليتين الفضيتين في سباق التتابع للرجال، وسباق التتابع للسيدات، وضم المنتخب نصيب سالمين، ومحمد النوبي الحمادي، وسالم البلوشي، ومعاذ فوزي، وضم منتخب التتابع للسيدات فاطمة البلوشي، مهرة عبدالرحيم، وفاطمة خليل، وجواهر فريد، وفازت عليا يوسف الحمادي بفضية الوثب العالي للسيدات، فيما توجت عبير إبراهيم البلوشي ببرونزية الوثب الثلاثي للسيدات، كما حصد منتخب كرة اليد الميدالية البرونزية في ختام مشاركته عقب الفوز على البحرين.

الإمارات تحصد 16 ميدالية جديدة في «الخليجية الشاطئية»



وتوج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، منتخب الشراع الذي نجح في حصد 11 ميدالية ضمن منافسات النسخة الثالثة من الدورة، كما شهد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد جمعة، نائب رئيس الاتحاد، جانباً من تتويج منتخب القوى الفائز بـ 6 ميداليات.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 21 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات، بعد الميداليتين الذهبيتين عن طريق عبدالله ناصر الحمادي في الطيران الشراعي (النزول على الهدف)، وإطاحة الأقماع (البولينج)، كما حقق منتخب الرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد، وبرونزية سباق الميل في ألعاب القوى، والميدالية البرونزية لمنتخب كرة اليد الشاطئية.

وتصدرت عُمان جدول الترتيب العام برصيد 40 ميدالية «17 ذهبية و17 فضية و6 برونزيات»، واحتلت البحرين المركز الثالث برصيد 15 ميدالية «4 ذهبيات و3 فضيات، و8 برونزيات»، فيما جاءت السعودية في المركز الرابع برصيد 15 ميدالية «3 ذهبيات، و5 فضيات، و7 برونزيات»، وقطر في المركز الخامس بـ 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، والكويت سادساً «فضيتين و6 برونزيات».

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالإنجاز اللافت والكبير الذي حققه أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث مع ختام منافسات الشراع ضمن دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة في مسقط، وتصدرهم ترتيب المنافسات في الشراع برصيد 11 ميدالية من بينها 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن إنجاز مسقط 2025 يعكس الجهود المستمرة والمثمرة لمجلس إدارة الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية التي أثبتت جدارتها من خلال النتائج الرائعة التي تحققت في السنوات الأخيرة، ومن بينها الصدارة على المستويين العربي والخليجي، لتمضي في مشوار الحلم نحو تحقيق نجاحات جديدة مرتقبة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية والقارية.

وهنأ رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على النتائج التي حققها وفد الإمارات المشارك في الدورة، معرباً عن فخرهم في الاتحاد بنجاحات أبطالنا وبطلاتنا الذين تصدروا المنافسات عن جدارة واستحقاق، واكتسحوا منصات التتويج في فئات «أوبتمست» و«إلكا 4» و«إلكا 6» و«إلكا 7».