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الرياضة

ليفربول يخرق قواعده من أجل صلاح.. كم يتقاضى «الفرعون المصري»؟

ليفربول يخرق قواعده من أجل صلاح.. كم يتقاضى «الفرعون المصري»؟
11 ابريل 2025 14:22

معتز الشامي (أبوظبي)

وقع محمد صلاح عقداً جديداً للبقاء مع ليفربول حتى عام 2027، منهياً بذلك التكهنات حول مستقبله، وصرح النجم المصري بأنه اختار البقاء في «أنفيلد» لإيمانه بأنه بإمكان الفريق الفوز بالعديد من الألقاب الكبرى، وقال صلاح لموقع ليفربول الإلكتروني: «أنا متحمس للغاية، لدينا فريق رائع الآن، قبل ذلك، كان لدينا فريق رائع أيضاً، لكنني وقّعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم».
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن صلاح سيتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع تصل إلى 400 ألف بمكافآت الأداء، بإجمالي 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً، في حين كان اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، عندما مدد عقده مع ليفربول عام 2022.

 

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وخرق ليفربول القاعدة الذهبية بعرضه صفقة جديدة للاعب، حيث عادة ما تكون مجموعة «فينواي سبورتس» مترددة في منح عقود جديدة للاعبين فوق سن الثلاثين، وانضم صلاح، الذي سيبلغ 33 عاماً في يونيو المقبل، إلى ليفربول قادماً من روما مقابل 37 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2017، وفي 8 سنوات قضاها في أنفيلد أصبح ثالث أفضل هداف في قائمة النادي على مر العصور برصيد 243 هدفاً في 394 مباراة. 
وسجل هذا الموسم 27 هدفاً في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، متصدراً قائمة هدافي البطولة، ولديه 17 تمريرة حاسمة، كما فاز بـ 8 ألقاب مع ليفربول هي، الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية «مرتين»، والدرع الخيرية.

محمد صلاح
ليفربول
أنفيلد
الدوري الإنجليزي
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