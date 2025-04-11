6 ملفات تنافس الإمارات على استضافة كأس آسيا 2031

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تلقيه 7 طلبات استضافة لبطولة كأس آسيا 2031، والتي تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بطلب استضافتها رسمياً، بعدما دخلت الهند ضمن سباق الدول، التي تطلب استضافة الحدث الكروي الأكبر في القارة، في اليوم الأخير لتلقي الطلبات أواخر مارس الماضي.

وتسعى الإمارات لاستضافة البطولة، بعدما حققت نجاحاً مدوياً في نسخة 2019 من البطولة، والتي كانت الأولى التي تشهد مشاركة 24 منتخباً، وقد حظي التنظيم الإماراتي وقتها بإشادة قارية ودولية واسعة، كما يمنح ذلك الإمارات ثقلاً كبيراً في المنافسة مجدداً، في ظل وجود ملفات قوية تقدمت لنيل تنظيم البطولة لتكمل 6 ملفات فردية إلى جانب الإمارات، وهي أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، وملف تنظيم مشترك تقدمت به 3 دول وهي طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً صباح اليوم في كوالالمبور على هامش استضافة العاصمة الماليزية كونجرس الاتحاد، الذي يُعقد مساء اليوم الجمعة، حيث ثمّن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، العدد التاريخي من الطلبات المقدمة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، مؤكداً أن تلقي الاتحاد الآسيوي سبعة طلبات إبداء الرغبة دليل على المكانة المرموقة، التي باتت تحتلها البطولة الأهم على مستوى المنتخبات في القارة الآسيوية.

وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة، من أجل استكمال الوثائق المطلوبة ضمن الجدول الزمني والإجراءات المعتمدة، حيث من المقرر عقد ورشة عمل خاصة بعملية الترشح لاستضافة كأس آسيا 2031 في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري، وبعد ذلك، ستقوم إدارة الاتحاد بإجراء تقييم شامل للملفات المقدمة، تمهيداً لعملية اختيار الدولة المستضيفة للبطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخباً، وذلك من خلال تصويت الجمعية العمومية في عام 2026، وتشير المتابعات إلى وجود مؤشرات لانسحاب بعض الملفات من السباق، في ظل قوة الأسماء المرشحة، لاسيما في ظل وجود ملفات الإمارات، أستراليا، وكوريا الجنوبية.