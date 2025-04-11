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الرياضة

حامد عبداللطيف: هدفنا تتويج شباب الأهلي بسوبر غرب آسيا للسلة

حامد عبداللطيف: هدفنا تتويج شباب الأهلي بسوبر غرب آسيا للسلة
11 ابريل 2025 20:00

 
علي معالي (أبوظبي)


أظهر حامد عبد اللطيف لاعب شباب الأهلي لكرة السلة «رباطة جأش كبيرة» في الثواني الأخيرة من مباراة «الفرسان» أمام الاتحاد السعودي في ذهاب نهائي دوري سوبر غرب آسيا بـ «ثلاثية مثيرة»، لتُنهي المواجهة لمصلحة شباب الأهلي 90-88، لتكون مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في جدة، أكثر متعة وإثارة.
وأنهى حامد عبداللطيف اللقاء بـ14 نقطة، أهمها «الثلاثية الصاروخية» قبل 55 ثانية من صافرة النهاية، ورفع الفوز سلسلة انتصارات شباب الأهلي في البطولة إلى 6 مباريات متتالية، ما يعزز فرصة التتويج باللقب الخليجي الذي يعتبر الهدف الذي نضعه نصب الأعين. 

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قال حامد عبداللطيف «25 عاماً»، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «نسافر إلى جدة يوم الاثنين لخوض المباراة الأهم هذا الموسم، ونتطلع إلى تكرار الانتصار، رغم صعوبة المنافس الذي يقدم مباريات رائعة، ولم نستعد جيداً لمباراة الذهاب، كما فوجئنا بمستوى الاتحاد، وبالتالي فإن المباراة بمثابة استكشاف للمنافس الذي يملك قدرات عالية.
وأضاف: «علينا تعطيل مفاتيح اللعب في الاتحاد ومنهم كيرون تشيليدز، ونقلل من الأخطاء التي وقعت في بداية المباراة الماضية، و جعلتنا نبذل قصارى جهدنا لتعديل الوضع حتى نجحنا في التفوق 90-88».
وقال: «قوتنا في المباراة المقبلة تكمن في العمل الجماعي، وهو ما نتميز به، في المقابل يعتمد الاتحاد على بعض الأفراد، وإذا نجحنا في تقليص قوتهم، مع عملنا الجماعي المعتاد سنحقق الفوز».
ويعتبر حامد عبداللطيف هو الشقيق الأصغر في عائلة عبداللطيف للسلة داخل شباب الأهلي، يتقدمهم محمد عبداللطيف الذي اعتزل مؤخراً بسبب الإصابة، وأحمد الذي يشارك حالياً مع «الفرسان»، وحامد الذي قال: تعلمت كثيراً من محمد وأحمد، حيث يقومان بتوجيهي باستمرار في المباريات، إضافة إلى الدعم الكبير من والدي، الذي يقوم بتوجيهي دائماً، وكثرة مبارياتي مع المنتخب والنادي أسهم في حصولي على الخبرة والثقة بالنفس.

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شباب الأهلي
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