العين يستعد «نغمة الانتصارات» بثلاثية أمام العروبة



معتز الشامي (أبوظبي)

عاد العين إلى نغمة الانتصارات، بعد الفوز على العروبة بثلاثية، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 21» من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل الأهداف لابا كودجو برأسية في الدقيقة 48، وماتياس بالاسيوس بمهارة فردية في الدقيقة 53، و«البديل» سيكو بابا في الدقيقة 63، ويعود آخر انتصار لـ «البنفسج» إلى «الجولة 16»، عندما تفوق على كلباء 3-1.

رفع العين رصيده إلى 33 نقطة، ولا يزال يتمسك بأمل اللحاق بمركز مؤهل إلى البطولات الآسيوية، فيما تجمد رصيد العروبة عند 6 نقاط في المركز الأخير، وأصبح قريباً من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.