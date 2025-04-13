برشلونة يعزز قمة «الليجا» بـ «نيران صديقة»

ليجانيس (رويترز)



عزز برشلونة صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوزه 1-صفر على مضيفه ليجانيس، بفضل هدف عكسي سجله المدافع خورخي ساينز، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة رقم 12 توالياً في المسابقة.

ويرتفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يواجه ألافيس الأحد، بينما يظل ليجانيس المهدد بالهبوط في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة «بالنسبة لنا كانت مباراة صعبة جداً، لكن الفوز كان مهماً جداً، أنا فخور بما قام به فريقي في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، ونحتاج للعمل على الدفاع والهجوم، لكننا حققنا النقاط الثلاث، وهذا هو المهم».

وفي شوط أول محتدم، سنحت لصاحب الأرض فرصة للتقدم في النتيجة، عندما لعب داني رابا تمريرة إلى أدريا ألتيميرا داخل المنطقة، لكن الحارس فويتشيخ شتينسني تصدى لمحاولته، في حين أخطأت تمريرة جول كوندي لاعب برشلونة طريقها إلى المرمى.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد الاستراحة، عندما لعب رافينيا كرة عرضية باتجاه روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني، حولها خورخي ساينز عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة تشتيتها.

ولعب ليفاندوفسكي، الذي كان يسعى لتسجيل هدفه رقم 100 مع الفريق الكتالوني، ضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى مستغلاً عرضية رافينيا، قبل أن يخرج اللاعب البولندي، وينزل فيران توريس بدلاً منه في الدقيقة 67، وظن ليجانيس أنه أدرك التعادل من ضربة رأس لعبها داني رابا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحصل برشلونة على بعض الفرص تعاون في أخطرها لامين يامال مع توريس، لكن دون أن تسفر عن هدف.

وسعى ليجانيس باستماتة للعودة في النتيجة، وفي أقرب محاولاته، سدد دييجو جارسيا من مسافة بعيدة، لكنها أخطأت طريقها إلى المرمى.

ويحل برشلونة، الذي لم يخسر في 24 مباراة في كل المسابقات، ضيفاً على بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد فوزه ذهابا 4-صفر.