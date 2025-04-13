يوفنتوس يقفز إلى المركز الثالث في «الكالشيو»



روما (رويترز)



سجل تيون كوبمينيرز وكينان يلديز هدفين في الشوط الأول، قادا يوفنتوس إلى الفوز 2-1 على ضيفه ليتشي المهدد بالهبوط، ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليحافظ المدرب الجديد إيجور تيودور بذلك على سجله خالياً من الهزائم منذ تولي مسؤولية يوفنتوس.

وافتتح كوبمينيرز التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة بتسديد كرة منخفضة سكنت الشباك عند القائم البعيد، ثم ضاعف يلديز النتيجة بعد مرور نصف ساعة مستغلا هجمة جماعية رائعة، وفي الدقيقة 87، قلص ليتشي الفارق عن طريق فيدريكو باسكيروتو بضربة رأس قوية بعد ركلة حرة.

وصعد يوفنتوس مؤقتاً إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة، ويتفوق يوفنتوس بفارق نقطة واحدة أمام أتلانتا صاحب المركز الرابع، والذي يستضيف الأحد فريق بولونيا صاحب المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وكان يوفنتوس، الذي تعادل 1-1 مع روما الأسبوع الماضي، فاز 1-صفر على جنوة قبلها في أول مباراة له تحت قيادة تيودور.

وفرض يوفنتوس سيطرته بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، وصنع 18 فرصة، تضمنت خمس تسديدات على المرمى، وافتتح الهولندي كوبمينيرز التسجيل مبكراً، إثر تمريرة متقنة من دوسان فلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء، وحصل فلاهوفيتش وريناتو فيجا على فرصتين جيدتين متتاليتين، وواصل يوفنتوس ضغطه على مرمى ليتشي حتى نجح يلديز (19 عاماً) في مضاعفة التقدم في الدقيقة 33 بتسديدة في الزاوية السفلى، وجاء هدفا يوفنتوس في المباراة بتمريرتين حاسمتين من المهاجم الصربي فلاهوفيتش.

وأتيحت أمام فلاهوفيتش فرصة ثمينة لإضافة الهدف الثالث بعد الاستراحة، لكن الحارس فلاديميرو فالكوني أحبط المحاولة، وبعدها تراجعت الحدة الهجومية ليوفنتوس واكتسب ليتشي مزيداً من الجرأة بشكل تدريجي، حتى رد بهدف باسكيروتو الذي سجله إثر ركلة حرة، ويتفوق ليتشي، الذي لم يحقق أي فوز خلال تسع مباريات متتالية، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط، وكان آخر انتصار لليتشي في أواخر يناير الماضي عندما تغلب 3-1 على بارما.