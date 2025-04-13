فيران تقهر آلام المرض بـ «الفوز المذهل» في باريس



روبيه (أ ب)



قهرت بولين فيران بريفوت آلام المرض وحادث تصادم، لتفوز بسباق باريس-روبيه للسيدات للمرة الأولى.

وأضافت بولين «33 عاماً» لقب هذا السباق الكلاسيكي إلى ميداليتها الذهبية في سباق الدراجات الجبلية بأولمبياد باريس 2024، وبطولة العالم في سباق الطريق عام 2014 . وقالت الفرنسية «أنا سعيدة للغاية، قد يكون هذا أفضل فوز لي على الإطلاق».

وأضافت بريفوت «لم أكن متأكدة من المشاركة في السباق، لأنني كنت مريضة في اليومين الماضيين، وحققت فوزاً مذهلاً هنا، فاز ديلان فان بارل بنفس السباق قبل ثلاث سنوات، لذا سيكون لدينا لقبين في منزلنا».

وامتد السباق لمسافة 5. 148 كيلومتر (92 ميلاً)، وتضمن 2. 29 كيلومتر (18 ميلاً) من الطرق المرصوفة بالحصى.

وتصدرت فيران السباق متفوقة بفارق 58 ثانية عن الإيطالية ليتيزيا بورجيزي، وبفارق دقيقة وثانية واحدة عن الهولندية لورينا ويبز، صاحبة المركز الثالث، بينما جاءت فوس في المركز الرابع، ثم الكندية أليسون جاكسون في المركز الخامس.

وأصبحت فيران بريفوت أيضاً أول متسابقة فرنسية تفوز بسباق السيدات، الذي أقيم للمرة الأولى عام 2021 .

أما البلجيكية لوت كوبيكي حاملة اللقب وبطلة العالم في سباق الطريق احتلت المركز الثاني عشر، بعدما تخلفت بفارق دقيقتين وأربع ثوان عن متصدرة السباق.

وسيقام سباق الرجال الأحد بمشاركة السلوفيني تادي بوجاتشار بطل سباق فرنسا «تور ديي فرانس» للدراجات ثلاث مرات، ليسجل ظهوره الأول في سباق «جحيم الشمال».