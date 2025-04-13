7 قنّاصين لـ «الكرة الثانية» في «أدنوك للمحترفين»



عمرو عبيد (القاهرة)



لفتت أهداف «الكرة الثانية» الأنظار هذا الأسبوع، في دوري أدنوك للمُحترفين، حيث تم تسجيل 4 أهداف من كرات مرتدة من الحراس، بعد تسديدات قوية، سواء من داخل منطقة الجزاء أو خارجها، لتجد «القناص» في الانتظار بتمركز صحيح وحُسن توقع وردة فعل سريعة، بجانب التوفيق الملازم لمثل هذه النوعية الأهداف، واحتل الأسبوع الـ21 المرتبة الثانية، بتلك الأهداف الأربعة، بعد الأسبوع الثالث الذي حمل توقيع 5 أهداف من هذا النوع.

وشهدت أهداف الجولة الـ21 حدوث خطأ فادح من حارس دبا الحصن، سهيل عبدالله، ليفقد الكرة ويقتنصها يوسف نياكاتيه، مهاجم بني ياس، بينما جاءت الأهداف الثلاثة الأخرى بعد تسديدات قوية قريبة أو بعيدة، أنقذها حراس المرمى في المرة الأولى، لكنه كان من المستحيل تجنب اهتزاز الشباك من الكرة الثانية، بفضل التمركز والمتابعة الرائعين من قبل 3 «قناصين».

وإجمالاً، شهد «دورينا» حتى الآن تسجيل 47 هدفاً عبر «الكرات الثانية»، بنسبة 10.5% من الحصاد التهديفي للبطولة، ووقّع على تلك الأهداف 35 لاعباً من مختلف الفرق، بمجموع 13 فريقاً، حيث لم تشهد أهداف العروبة مثل هذا النجاح، بينما يتفوق الوصل على الجميع، بتسجيل 5 لاعبين تلك الأهداف، انعكاساً لغزارة العدد الهجومي للاعبيه خلال الهجمات المؤثرة، يليه الجزيرة بـ 4 لاعبين، لكن المُدهش أن الوحدة اقتنص العدد الأكبر من النقاط بين الجميع عبر تلك الأهداف، جامعاً 7 نقاط من فوزين وتعادل، كان آخرها هدفه الثاني في مرمى الوصل.

وعلى الجانب الآخر، اهتزت شباك 13 فريقاً بهذه الأهداف، باستثناء الشارقة فقط، في دليل جديد على قوة تكتيك دفاع «الملك»، والغريب أن «الإمبراطور» كان الأكثر استقبالاً لها بإجمالي 7 أهداف، في حين تساوت 6 فرق في استقبال 5 أهداف من هذا النوع، أبرزها «الزعيم» و«العميد»، ومعهم بالطبع العروبة.

وبين 35 لاعباً نجحوا في خطف الكرات الثانية والتسجيل عبرها، برز 7 «قنّاصين» متخصصين في هذا الأمر، بعدما نجح كل منهم في تسجيل هدفين عبر تلك الألعاب، يأتي على رأسهم نجم «الزعيم»، لابا كودجو، كبير هدافي النسخة الحالية، مع أناتولي أبانج هداف «الراقي»، وكذلك كايو لوكاس مهاجم «الملك»، بجانب جواو بيدرو الخطير في صفوف «الإمبراطور»، وإبراهيما ديارا من «أصحاب السعادة» وبرونو «فخر أبوظبي»، وهيثم الجويني هداف دبا الحصن.

أهداف «الكرة الثانية» تنوعت بين 35 هدفاً عبر اللعب من «الحركة»، و12 من الركلات الثابتة، بواقع 9 «ركنيات» و3 ركلات حرة، وهو الأمر المنطقي، إذ أن «الحركة» مع تغيير التمركز الهجومي للاعبين، يتسبب في «خلخلة الدفاع»، خاصة إذا كانت الكرة مرتدة من خطأ «مُباشر» لحارس المرمى، وهو ما تكرر في 7 أهداف، مقابل 3 كرات مرتدة بخطأ فادح من لاعبي الدفاع، ولم تختفِ ركلات الجزاء من المشهد، إذ أن ركلتين مهدرتين عادتا لتجد «القناص» في انتظارها، مقابل 3 أهداف من كرات مرتدة بعد تسديد الركلات الحرة، في حين اختلفت أسباب تسجيل 31 هدفاً آخر عبر الكرات الثانية، بين متابعة التسديدات أو الكرات العرضية أو محاولة إبعاد الكرات من الدفاع، وغيرها.