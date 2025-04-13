الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تكريم أبطال موسم «الخيول الإماراتية» 2024-2025

تكريم أبطال موسم «الخيول الإماراتية» 2024-2025
13 ابريل 2025 13:22

عصام السيد (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، كرمت الهيئة أبطال النسخة الرابعة لسباق الخيل ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل الإماراتية 2024-2025، في السباق الختامي الذي أقيم على مضمار أبوظبي.

أخبار ذات صلة
المهر «سعود» بطل الجولة الختامية لـ «التاج الثلاثي العربي»
«الإمارات لسباق الخيل» تُكرّم أبطال الموسم

شهد الحفل، الذي يقام للمرة الرابعة، توزيع الجوائز لتكريم الشخصيات البارزة في السباقات، وتوج بجائزة بطولة الملاك «ياس للسباقات»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برصيد 46 فوزاً، ونال مصبح المهيري بطولة المدربين برصيد 40 فوزاً، وحصل البرازيلي سلفستر دي سوسا على بطولة الفرسان برصيد 54 فوزاً، فيما نال قيس البوسعيدي جائزة أفضل فارس متدرب.
وحصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على جائزة أفضل مربٍ للخيل العربي برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، ونال «توز» جائزة أفضل خيل مهجن أصيل للموسم، و«فيرست كلاس» أفضل خيل عربي أصيل للموسم.
ونال كونور بيسلي جائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم برعاية جبل علي بقيادته للجواد «هيروس دو لا جارديه» للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ونال مروان البيضائي جائزة النجم الصاعد.
حضر الحفل وتوج الفائزين، المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعلي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وعدد من المسؤولين ومختلف الشخصيات المؤثرة في السباقات الإماراتية.
وتوجَّه المهندس محمد سعيد الشحي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على فوز سموه بجائزة أفضل مالك ومربي خيول في الموسم 2024-2025.
كما هنأ الشحي جميع الفائزين المستحقين في الفئات الأخرى للجوائز المقررة في الموسم، معرباً عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر مع مختلف أندية الفروسية في الدولة.
وقال الشحي إن الاختيار لكل الفائزين جاء بطريقة احترافية، ومعايير محددة، بإشراف مجموعة من الخبراء في الفروسية وفق تقييم شامل، مشيراً إلى أن العمل يبدأ الآن للموسم المقبل، لوضع جميع الترتيبات الخاصة بنجاحه، وفق أفضل الممارسات التي ترسخ تميز السباقات في مختلف الأندية بالدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في سباقات الفروسية.
وأوضح الشحي أن موسم السباقات الحالي في دولة الإمارات شهد نزاهة وشفافية السباقات، ومستويات كبيرة وإيجابية، بالمنافسة القوية بين الملاك والمدربين والفرسان، والمتابعة المميزة من الجماهير في جميع المضامير، بكل من أبوظبي ودبي والشارقة والعين.
ونوه إلى حرص هيئة الإمارات لسباق الخيل على المبادرات التي تستهدف التطوير، والارتقاء بالمنافسات، لاسيما أنها تضطلع بدورها في إدارة جميع جوانب سباق الخيل في الإمارات، بما في ذلك العمل على التنفيذ والتشغيل، وتسجيل الخيول، وغيرها من المهام المرتبطة بالرؤية التطويرية لهذه الرياضة النبيلة التي تحظى بالحب والاهتمام والدعم والرعاية في دولة الإمارات من القيادة الرشيدة.

سباقات الخيول
هيئة الإمارات لسباقات الخيل
خيول ياس
آخر الأخبار
إنزاجي: إنتر ميلان يخوض مباراة بايرن ميونيخ بـ «الثقة المطلقة»
الرياضة
إنزاجي: إنتر ميلان يخوض مباراة بايرن ميونيخ بـ «الثقة المطلقة»
اليوم 13:36
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
الأخبار العالمية
الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد
اليوم 13:28
موضوعية
الأخبار العالمية
باكستان تحذر من "موجة حر"
اليوم 13:24
7 قنّاصين لـ «الكرة الثانية» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
7 قنّاصين لـ «الكرة الثانية» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:22
تكريم أبطال موسم «الخيول الإماراتية» 2024-2025
الرياضة
تكريم أبطال موسم «الخيول الإماراتية» 2024-2025
اليوم 13:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©