تكريم أبطال موسم «الخيول الإماراتية» 2024-2025

عصام السيد (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، كرمت الهيئة أبطال النسخة الرابعة لسباق الخيل ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل الإماراتية 2024-2025، في السباق الختامي الذي أقيم على مضمار أبوظبي.

شهد الحفل، الذي يقام للمرة الرابعة، توزيع الجوائز لتكريم الشخصيات البارزة في السباقات، وتوج بجائزة بطولة الملاك «ياس للسباقات»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برصيد 46 فوزاً، ونال مصبح المهيري بطولة المدربين برصيد 40 فوزاً، وحصل البرازيلي سلفستر دي سوسا على بطولة الفرسان برصيد 54 فوزاً، فيما نال قيس البوسعيدي جائزة أفضل فارس متدرب.

وحصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على جائزة أفضل مربٍ للخيل العربي برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، ونال «توز» جائزة أفضل خيل مهجن أصيل للموسم، و«فيرست كلاس» أفضل خيل عربي أصيل للموسم.

ونال كونور بيسلي جائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم برعاية جبل علي بقيادته للجواد «هيروس دو لا جارديه» للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ونال مروان البيضائي جائزة النجم الصاعد.

حضر الحفل وتوج الفائزين، المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعلي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وعدد من المسؤولين ومختلف الشخصيات المؤثرة في السباقات الإماراتية.

وتوجَّه المهندس محمد سعيد الشحي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على فوز سموه بجائزة أفضل مالك ومربي خيول في الموسم 2024-2025.

كما هنأ الشحي جميع الفائزين المستحقين في الفئات الأخرى للجوائز المقررة في الموسم، معرباً عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر مع مختلف أندية الفروسية في الدولة.

وقال الشحي إن الاختيار لكل الفائزين جاء بطريقة احترافية، ومعايير محددة، بإشراف مجموعة من الخبراء في الفروسية وفق تقييم شامل، مشيراً إلى أن العمل يبدأ الآن للموسم المقبل، لوضع جميع الترتيبات الخاصة بنجاحه، وفق أفضل الممارسات التي ترسخ تميز السباقات في مختلف الأندية بالدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في سباقات الفروسية.

وأوضح الشحي أن موسم السباقات الحالي في دولة الإمارات شهد نزاهة وشفافية السباقات، ومستويات كبيرة وإيجابية، بالمنافسة القوية بين الملاك والمدربين والفرسان، والمتابعة المميزة من الجماهير في جميع المضامير، بكل من أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

ونوه إلى حرص هيئة الإمارات لسباق الخيل على المبادرات التي تستهدف التطوير، والارتقاء بالمنافسات، لاسيما أنها تضطلع بدورها في إدارة جميع جوانب سباق الخيل في الإمارات، بما في ذلك العمل على التنفيذ والتشغيل، وتسجيل الخيول، وغيرها من المهام المرتبطة بالرؤية التطويرية لهذه الرياضة النبيلة التي تحظى بالحب والاهتمام والدعم والرعاية في دولة الإمارات من القيادة الرشيدة.