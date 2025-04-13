الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنزاجي: إنتر ميلان يخوض مباراة بايرن ميونيخ بـ «الثقة المطلقة»

إنزاجي: إنتر ميلان يخوض مباراة بايرن ميونيخ بـ «الثقة المطلقة»
13 ابريل 2025 13:36

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
يوفنتوس يقفز إلى المركز الثالث في «الكالشيو»
برشلونة يعزز قمة «الليجا» بـ «نيران صديقة»


أعرب سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن سعادته البالغة، بفوز فريقه على ضيفه كالياري 3-1 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يواجه إمبولي الاثنين، ضمن الجولة ذاتها.
وجاء الفوز بعد حصد إنتر ميلان انتصاراً مهماً في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2-1، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.
وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 48 سجل روبيرتو بيكولي الهدف الوحيد لكالياري، فيما سجل إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 55.
ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاجي قوله: «أرناوتوفيتش كان مذهلاً، لعب بشكل جيد حقاً، سجل هدفاً وقدم تمريرة حاسمة رائعة للاوتارو الذي سجل الهدف الثاني». وأضاف: «كنا ندرك أن هذه المباراة لن تكون سهلة، أردنا الفوز وأدينا بشكل جيد للغاية، وعقب استقبالنا هدفاً، انصب تركيزنا على تسجيل الهدف الثالث، نشعر بفخر شديد لما نقوم به، ولا ينبغي أن نتغافل عن الهدف الذي سجله بيكولي، كنت غاضباً من تورام في الدقائق الأخيرة، وأخبرته بذلك بعد المباراة، كان ينبغي التعامل مع الكرة بشكل مغاير». وختم إنزاجي بالقول: «نخوض مواجهة بايرن ميونيخ بكثير من الثقة، واضعين في اعتبارنا أننا نواجه خصماً غاية في القوة، علينا أن نقدم مباراة كبيرة وبتصميم كبير».

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
كالياري
سيموني إنزاجي
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
70 مشاركاً في دورة «الأولمبياد الخاص والقوة البدنية»
الرياضة
70 مشاركاً في دورة «الأولمبياد الخاص والقوة البدنية»
اليوم 16:30
فريق إطفاء يكافح حريقا في سومي
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى القصف على سومي في أوكرانيا
اليوم 16:28
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية
اليوم 16:03
مكتوم بن محمد
اقتصاد
مكتوم بن محمد: "دبي للتكنولوجيا المالية" ترسخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً
اليوم 16:01
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم المتميزين بالخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية بمصفوت
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©