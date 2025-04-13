إنزاجي: إنتر ميلان يخوض مباراة بايرن ميونيخ بـ «الثقة المطلقة»



روما (د ب أ)



أعرب سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن سعادته البالغة، بفوز فريقه على ضيفه كالياري 3-1 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يواجه إمبولي الاثنين، ضمن الجولة ذاتها.

وجاء الفوز بعد حصد إنتر ميلان انتصاراً مهماً في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2-1، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 48 سجل روبيرتو بيكولي الهدف الوحيد لكالياري، فيما سجل إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 55.

ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاجي قوله: «أرناوتوفيتش كان مذهلاً، لعب بشكل جيد حقاً، سجل هدفاً وقدم تمريرة حاسمة رائعة للاوتارو الذي سجل الهدف الثاني». وأضاف: «كنا ندرك أن هذه المباراة لن تكون سهلة، أردنا الفوز وأدينا بشكل جيد للغاية، وعقب استقبالنا هدفاً، انصب تركيزنا على تسجيل الهدف الثالث، نشعر بفخر شديد لما نقوم به، ولا ينبغي أن نتغافل عن الهدف الذي سجله بيكولي، كنت غاضباً من تورام في الدقائق الأخيرة، وأخبرته بذلك بعد المباراة، كان ينبغي التعامل مع الكرة بشكل مغاير». وختم إنزاجي بالقول: «نخوض مواجهة بايرن ميونيخ بكثير من الثقة، واضعين في اعتبارنا أننا نواجه خصماً غاية في القوة، علينا أن نقدم مباراة كبيرة وبتصميم كبير».