الجولة 21 من «أدنوك للمحترفين».. تألق البدلاء بـ «أهداف مثيرة»

علي معالي (أبوظبي)

يمكن وصف الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين بأنها «جولة اللاعبين البدلاء»، فهذه حقيقة أكدتها لقاءات الجولة، حيث أقيمت 6 مباريات من أصل 7 بعد تأجيل مباراة الشارقة مع النصر إلى 18 أبريل بسبب مشاركة «الملك» في دوري أبطال آسيا 2، المقرر لها «الثلاثاء» أمام التعاون السعودي في إياب نصف النهائي، تألق البدلاء بشكل لافت للنظر في 5 مباريات من أصل 6، لدرجة أنه في مباراة واحدة صنع البدلاء قمة الإثارة في الوقت بدلاً من الضائع، في مباراة شباب الأهلي مع كلباء.

تألق 6 لاعبين في مختلف ملاعبنا، وأضفوا على الجولة مزيداً من الإثارة والمتعة الكروية وهم، روكي ماركيانو، وأليون نيدور، وإيجور جوميز، وشهريار مونجانلو، وسيكو بابا، وجونكالو دي أوليفيرا.

في المباراة الأولى، نجح روكي ماركيانو الذي حل بدلاً من ليثيري عند الدقيقة 56، في مباراة عجمان أمام الجزيرة، حيث سجل هدف التعادل لـ«البرتقالي» مع الجزيرة في الدقيقة 75، وكان فريق الجزيرة قد تقدم بهدف برونو في الدقيقة الثامنة، وهدف التعادل للمهاجم روكي هو الثاني له هذا الموسم والعاشر في مشواره مع عجمان، حيث سجل في الموسم الماضي 8 أهداف.

وفي المباراة الثانية، نجح السنغالي أليون نيدور (24 عاماً)، مهاجم دبا الحصن في أن يسجل هدف تألق فريقه برباعية في شباك بني ياس، وهو هدفه الثاني له منذ انتقاله لدبا الحصن، قادماً من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني.

وفي المباراة الثالثة بين شباب الأهلي وكلباء، كان التألق اللافت من الثنائي البديل في كل فريق، حيث خطف الإيراني شهريار، الذي حل بديلاً لياسر حسين البلوشي، في الدقيقة 70، ليخطف هدف التعادل لـ «النمور» في الدقيقة (90+1)، لتصبح النتيجة 1-1، لكن البديل في كتيبة «الفرسان»، إيجور جوميز الذي شارك على حساب ماتيوس هنريكي في الدقيقة 78، نجح في أن يخطف هدف التقدم لـ «الفرسان» في الدقيقة (90+10)؛ ليحقق شباب الأهلي انتصاراً مثيراً، حافظ به على فارق الصدارة مع الشارقة.

وفي المباراة الرابعة، كان سيكو بابا مهاجم العين الذي شارك في الدقيقة 61 بدلاً من سفيان رحيمي متألقاً بالهدف الثالث للعين في شباك العروبة في المباراة التي انتهت 3-0، وهو الهدف الأول له مع الزعيم منذ الانتقال له مؤخراً، والثامن له في ملاعبنا، حيث سجل 7 أهداف مع فريقه السابق البطائح.

وفي المباراة الخامسة التي جمعت الوصل مع الوحدة في زعبيل، ظهر جونكالو دي أوليفيرا في الوقت المناسب بهدف التعادل في الدقيقة 86، عندما شارك في الدقيقة 85، بدلاً من الكولومبي كيفن أجوديلو، ليسجل جونكالو هدف التعادل بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته في اللقاء، وعاد «العنابي» بنقطة مهمة من زعبيل.