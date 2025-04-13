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الرياضة

إشبيلية يقيل بيمينتا بعد 9 أشهر و4 هزائم!

إشبيلية يقيل بيمينتا بعد 9 أشهر و4 هزائم!
13 ابريل 2025 15:45

مدريد (أ ف ب)

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أقال إشبيلية صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، مدربه خافيير جارسيا بيمينتا، بعد تسعة أشهر فقط من توليه المهمة، وذلك عقب سلسلة من أربع هزائم متتالية.
وجاءت إقالة المدرب بعد يومين فقط من الخسارة أمام فالنسيا 0-1 في المرحلة الحادية والثلاثين، وهي الهزيمة الرابعة توالياً في الدوري، ما وضع الفريق الأندلسي في وضعية صعبة باحتلاله المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.
وقال النادي في بيان: «يرغب نادي إشبيلية في توجيه الشكر لجارسيا بيمينتا على عمله خلال الأشهر الماضية، وعلى احترافيته، ويتمنى له التوفيق في تحدياته المستقبلية».
وبحسب الصحافة المحلية، من المنتظر أن يستعين إشبيلية بمدربه السابق خواكين كاباروس لتولي المهمة مؤقتاً حتى نهاية الموسم.
ويلعب إشبيلية مباراته المقبلة مع ألافيس السابع عشر مؤقتاً، والذي يلعب مع ريال مدريد اليوم.
ويبتعد إشبيلية عن لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، بسبع نقاط فقط.

إشبيلية
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