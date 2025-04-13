ساسوولو يعود إلى أضواء «الكالشيو»



روما (أ ف ب)

ضمن ساسوولو بقيادة مدربه المدافع الدولي السابق فابيو جروسو العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد غياب دام عاماً في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية.

مع تبقي خمس مباريات في دوري الدرجة الثانية، جمع نادي إيميليا رومانيا، الفائز على مودينا 3-1، 75 نقطة ويتقدم بفارق 16 نقطة عن لا سبيتسيا الثالث (59 نقطة) والذي تعادل مع مانتوي (2-2).

ويتولى جروسو تدريب ساسوولو الذي أنهى موسم 2023-2024 في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الـ«سيري أ»، منذ يونيو 2024، بعد فترة مضطربة استمرت ثلاثة أشهر مع أولمبيك ليون الفرنسي (سبتمبر-نوفمبر 2023).

حقق خلال فترته القصيرة في الدوري الفرنسي فوزاً واحداً فقط في سبع مباريات وإصابة خطيرة في الوجه، عندما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة على الطريق إلى ملعب فيلودروم في مارسيليا.

تحت قيادة بطل العالم 2006، حقق فريق نيروفيردي، المتصدر منذ المرحلة الرابعة عشرة، 23 فوزاً من أصل 33 مباراة في الدوري، مقابل أربع هزائم فقط.

ويملك فريق بيزا ثاني الترتيب والذي يشرف على تدريبه مهاجم ميلان السابق فيليبو إنزاجي، حظوظا كبيرة لحجز البطاقة الثانية إلى الدرجة الأولى، كونه يتقدم بفارق سبع نقاط على لا سبيتسيا.

وتحسم البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة إلى الدرجة الأولى بمباريات فاصلة بين ستة فرق من المركز الثالث إلى الثامن عقب نهاية الموسم.

ولم يهبط أي فريق من الدرجة الأولى حتى الآن، على الرغم من أن مونزا صاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة، سيحتاج إلى معجزة لضمان بقائه.