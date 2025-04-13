«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا أمام أوزبكستان



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ودّع منتخب الناشئين لكرة القدم، بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في السعودية، بعد خسارته أمام أوزبكستان 1-3، في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن ربع النهائي.

وسجّل المنتخب الأوزبكي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول، عن طريق أصيلبيك علييف «هدفين» في الدقيقتين 14 من ضربة حرة و36 بتسديدة من داخل المنطقة، وسيف الدين سادقوف، من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، في المقابل، أحرز محمد بطي هدف «أبيض الناشئين» الوحيد من ضربة حرة سددها بالقدم اليسرى في الدقيقة 67.

بهذه الخسارة، توقّف مشوار «أبيض الناشئين» عند ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية أمام أوزبكستان، بعد نسخ 2002 «الخسارة 0-3 أمام أوزبكستان»، 2010 «2-3 أمام أستراليا»، و2016 «0-1 أمام اليابان»، وسبق للمنتخب التأهل إلى نصف النهائي مرتين، في نسختي 1990 بالإمارات، و2008.

في المقابل، تأهل منتخب أوزبكستان، وصيف النسخة الماضية «2023»، إلى نصف النهائي، لينضم إلى منتخب السعودية «المضيف»، المتأهل بعد فوزه على اليابان 3-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، في اللقاء الذي أقيم على استاد عكاظ في الطائف، وتُستكمل مباريات ربع النهائي بمباراتي إندونيسيا مع كوريا الشمالية، وطاجيكستان مع كوريا الجنوبية.

يُذكر أن منتخبنا ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الثانية بالدور الأول برصيد 4 نقاط، خلف اليابان المتصدرة بذات الرصيد، ومتقدماً على أستراليا بفارق المواجهات المباشرة، فيما جاء فيتنام رابعاً بـ3 نقاط.

ويمثّل التأهل إلى «مونديال قطر 2025» رابع ظهور للإمارات في تاريخ نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، بعد مشاركاتها السابقة في إيطاليا 1991 «الخروج من الدور الأول»، ونيجيريا 2009 «بلوغ دور الـ16»، والإمارات 2013 «الخروج من الدور الأول».