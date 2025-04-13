الزمالك.. «المصالحة» أمام الحدود!

الإسكندرية (د ب أ)



صالح فريق الزمالك جماهيره بفوز ثمين خارج ملعبه أمام حرس الحدود بنتيجة 2- صفر في الجولة الثانية بمجموعة البطولة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تجاوز الزمالك بهذا الفوز كبوة الخروج الأليم من دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره بهدف أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي.

وبهذا الخروج الأليم فقد الزمالك فرصته في الفوز بكأس الكونفيدرالية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه، بعد تتويج أول باللقب القاري في عام 2019.

وفي مواجهة حرس الحدود، أنهى الزمالك الشوط الأول متفوقاً بهدف سجله لاعب الوسط المخضرم عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ورفع السعيد البالغ من العمر 40 عاماً رصيده إلى 5 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 89 أضاف ناصر منسي الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة طولية متقنة من زميله مصطفى شلبي.

واحتفل منسي بهدفه التاسع في الدوري هذا الموسم، ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة متساوياً مع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وحقق الزمالك فوزه الثاني توالياً في مرحلة البطولة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، ويقلص الفارق إلى نقطتين فقط مع غريمه الأزلي الأهلي الذي تعادل 1-1 مع بيراميدز متصدر الترتيب (44 نقطة).

وكان الزمالك حقق انتصاره الأول بفوزه بنتيجة 3 - صفر اعتبارياً بعد انسحاب الأهلي من مواجهته التي كانت مقررة في 11 مارس الماضي اعتراضاً على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة.

أما حرس الحدود، تلقى خسارته الثانية توالياً ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع والأخير في مجموعة البطولة.