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الرياضة

سواريز «العضّاض» يعود من جديد!

سواريز «العضّاض» يعود من جديد!
14 ابريل 2025 12:21

مراد المصري (أبوظبي)

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عاد لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي الأميركي الحالي، ونجم منتخب الأوروجواي ونادي برشلونة السابق، إلى عادته السابقة بالقيام بـ «العض»، وهذه المرة التقطته الكاميرات وهو يقوم بعض يد زميله جوردي ألبا خلال فض اشتباك في مواجهة لوس أنجلوس إف سي في إياب نصف نهائي كأس كونكاكاف.
وجاء الشجار بسبب تعرض ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، لتدخل عنيف من مارلون سانتوس، الذي حصل على بطاقة صفراء، مما تسبب في حصول اشتباك بين لاعبي الفريقين، وقام سواريز بعض يد ألبا، في محاولة منه على ما يبدو لتهدئة زميله.
ولطالما شكلت «العضة» ظاهرة بارزة في مسيرة سواريز، بداية عندما كان في صفوف أياكس الهولندي، وقام بعض اللاعب عثمان بقال لاعب أيندهوفن في 2010 وتم إيقافه 7 مباريات من قبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم وعاقبه ناديه بغرامة مالية.
كما عض سواريز بعدها مدافع تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013، عندما كان المهم في صفوف ليفربول وعوقب بالإيقاف 10 مباريات، ثم جاءت الحادثة الشهيرة عندما عض جيورجيو كيليني في مباراة بين الأوروجواي وإيطاليا في نهائيات كأس العالم 2014، وعوقب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف 4 أشهر.

لويس سواريز
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
برشلونة
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