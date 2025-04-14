الفجيرة تحتفل بنجاح الجولة الأولى من «الموتوسيرف»

فيصل النقبي (الفجيرة)



احتفل نادي الفجيرة للرياضات البحرية بنجاح جولة الفجيرة العالمية للموتوسيرف، والتي اختُتمت بعد 3 أيام من المنافسات المثيرة، بمشاركة 80 متسابقاً يمثلون 18 دولة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على شاطئ الفجيرة، حضوراً جماهيرياً متميزاً وتفاعلاً لافتاً من عشاق الرياضات البحرية.

وأشاد أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية، بنجاح الجولة، وقال: «فخورون باستضافة هذه النخبة من أبطال العالم في رياضة الموتوسيرف، والتنظيم المثالي للبطولة يعكس التزام النادي بتقديم أفضل الفعاليات، وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما يعزز مكانة الفجيرة على خريطة الرياضات البحرية العالمية».

وأشار إلى أن البطولة شكلت منصة مثالية للترويج السياحي والرياضي للفجيرة، موجهاً الشكر لكل الجهات الداعمة والرعاة الذين أسهموا في نجاح الحدث.