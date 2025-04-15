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الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يحصد «برونزية» البطولة العربية الدولية

«الرياضات الإلكترونية» يحصد «برونزية» البطولة العربية الدولية
15 ابريل 2025 12:30

 
دبي (وام)

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أحرز منتخب الرياضات الإلكترونية، الميدالية البرونزية في البطولة العربية الدولية لمنافسات لعبة دوري الأساطير «ليج أوف ليجندز»، التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «إيسبورت ميدل إيست» للرياضات الإلكترونية، ومقرها الإمارات، بمشاركة ثمانية منتخبات.
وحقق منتخبنا المركز الثالث، بعدما فاز على المغرب في المباراة الترتيبية بنتيجة 2-1، فيما تُوج منتخب النمسا باللقب بتغلبه في المباراة النهائية على تونس 3-0.
وأثنى سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، على نجاح البطولة العربية الدولية، مشيداً بالمستويات الجيدة التي قدمها منتخبنا الوطني، حيث فاز في الدور التمهيدي على لبنان 2-0، قبل أن يخسر في نصف النهائي من النمسا 0-2، ثم فاز على المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث.

الإمارات
الرياضات الإلكترونية
دبي
النمسا
تونس
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