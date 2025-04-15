الدول الأكثر ظهوراً في نصف نهائي «أبطال أوروبا»

معتز الشامي (أبوظبي)



لم تكن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مخيبة للآمال، حيث فاجأ ديكلان رايس «ملعب الإمارات»، بتسجيله هدفين رائعين من ركلتين حرتين، ليقود أرسنال إلى الفوز على ريال مدريد «حامل اللقب» 3-0، بينما أسهمت تسديدة لاوتارو مارتينيز في فوز إنتر ميلان 2-1 على أرض بايرن ميونيخ، وتألق باريس سان جيرمان مجدداً بتفوقه على أستون فيلا 3-1 في «حديقة الأمراء»، بينما سحق برشلونة منافسه دورتموند 4-0 في «كاتالونيا».

وتضرب مباريات الإياب موعداً مع الإثارة، وبينما يكاد يكون من المستحيل عودة دورتموند أمام برشلونة، فإن ريال مدريد يقف أمام تحدٍ صعب للعودة أمام أرسنال في «سانتياغو برنابيو»، ويحتاج أستون فيلا إلى تقديم أداء قوي في «فيلا بارك» للتغلب على سان جيرمان، بينما يحتاج «البايرن» إلى أداء استثنائي في ميلانو، ويعد التأهل إلى نصف نهائي «الشامبيونزليج» بمثابة مكافأة كبيرة، حيث تبذل الفرق قصارى جهدها، ولكن على مر السنين، ما هي الدول التي وصل لاعبوها إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا أكثر من غيرها منذ الحقبة الجديدة للبطولة موسم 1992-1993.

وتتصدر إسبانيا المركز الأول، حيث ظهر نجومها 419 مرة من خلال 189 لاعباً في نصف النهائي خلال العقود الثلاثة الماضية، وكان أكثر اللاعبين تأهلاً، داني كارفاخال، وتياجو ألكانتارا، وسيرجيو راموس، وتشافي، وتشابي ألونسو، وإيكر كاسياس «9 مرات»، وتحتل ألمانيا، المركز الثاني «259 ظهوراً» من خلال 141 لاعباً، ولم يصل أي لاعب ألماني إلى أكثر من نصف النهائي الذي وصل إليه توني كروس «9 مرات»، وجاءت فرنسا في المركز الثالث «254» عن طريق 154 لاعباً، ويعد كريم بنزيمة «11 مباراة نصف نهائي» اللاعب الأكثر مساهمة في هذا التأهل.

وتحتل إيطاليا المركز الرابع بـ «213 ظهوراً» من خلال «116 لاعباً»، وتُعد البرازيل أول دولة غير أوروبية في القائمة، حيث حلت خامسة بـ «197 ظهوراً» بـ «101 لاعب»، وفي المركز السادس تأتي إنجلترا بـ «180 ظهوراً» من خلال «95 لاعباً».