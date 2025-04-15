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الرياضة

«الدار» الشريك الرسمي لجولة «دي بي ورلد»

«الدار» الشريك الرسمي لجولة «دي بي ورلد»
15 ابريل 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت جولة دبي ورلد للجولف اتفاقية مع «الدار»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأصول في أبوظبي، وواحدة من أكبر الشركات على المستوى الإقليمي، تصبح بموجبها الشريك العقاري الرسمي للجولة، على أن تمتد الاتفاقية لسنوت عدة حتى نهاية موسم 2027.
تلعب الجولف دوراً محورياً في رؤية «الدار» الرامية إلى إنشاء وجهات عالمية المستوى، وتجارب مميزة لعملائها، حيث تضم ملاعب بطولات عالمية مثل نادي ياس لينكس أبوظبي، ونادي شاطئ السعديات للجولف، وتعزز الشراكة العلاقة الوثيقة التي تربط الدار بجولة دي بي ورلد، حيث تسهم شريكاً رسمياً لبطولة أبوظبي، أولى بطولات التصفيات الختامية للموسم، - التي تقام في نادي ياس لينكس أبوظبي.
تستفيد «الدار» من خلال الشراكة المعززة من الانتشار العالمي للجولة شريكاً تسويقياً رسمياً، وشريكاً رسمياً لأربع بطولات رئيسية ضمن جدول جولة دي بي ورلد هذا الموسم، وهي بطولة بورشه سنغافورة كلاسيك، وبطولة فولفو الصين المفتوحة، وبطولة بي إم دبليو بي جي أيه، وبطولة أبوظبي. مع فرصة لإضافة المزيد من البطولات عاماً تلو الآخر.
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «نرى أن الجولف أكثر من مجرد رياضة، وإنما هي أسلوب حياة يجمع الناس والمجتمعات، تتيح لنا شراكتنا مع جولة دي بي ورلد التواصل مع جمهور عالمي، مع الترويج للعبة في المجتمعات المحلية في الإمارات، ومع استمرارنا في التوسع محلياً ودولياً، ونتطلع إلى تسليط الضوء على وجهاتنا العالمية الرائدة، وتوفير تجارب استثنائية داخل الملعب وخارجه».
وقال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «تنضم الدار إلى قائمة مرموقة من الشركات الإماراتية التي تتخذ من جولة دي بي ورلد منصة لتنمية أعمالها على الصعيد الدولي، وبصفتها شريكاً تسويقياً رسمياً لجولة الجولف العالمية، تتمكن الدار من تعزيز دورها على الصعيد الدولي في قطاع الرياضة واللايف ستايل، وعرض محفظتها العقارية سريعة النمو في الأسواق ذات الأولوية حول العالم».
وأضاف: «لا تزال منصة شراكاتنا تتمتع بجاذبية كبيرة للعلامات التجارية ذات التوجه العالمي، حيث ارتفعت إيرادات الشراكات السنوية بنسبة 90% في غضون خمس سنوات فقط، وبدأنا عام 2025 بزخم رائع، وتستمر شعبية الجولف في النمو، وسنعمل بشكل وثيق مع الدار لضمان استفادتها من هذا التوجه».

الإمارات
أبوظبي
الجولف
الدار العقارية
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