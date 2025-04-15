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الرياضة

«القوس والسهم» يتوِّج أبطال «الدولية الثالثة»

«القوس والسهم» يتوِّج أبطال «الدولية الثالثة»
15 ابريل 2025 17:00

الشارقة (وام)

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اختتم اتحاد القوس والسهم، منافسات البطولة الدولية الثالثة، بتتويج الفائزين في نادي شرطة الشارقة، بمشاركة 81 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة.
وأحرز حسن الرئيسي، ومها الحوسني، المركز الأول في فئة القوس المحدب للرجال والسيدات، وتصدر عبدالله المنصوري، وآمنة العوضي، فئة القوس المركب للفئتين، وعلي الكتبي، ومنصور الكتبي، فئتي القوس المركب والمحدب للناشئين، وساميا أودينفا فئة القوس المحدب للناشئات.
وتوّج الفائزين الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، بحضور عادل الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين.
وأقيمت على هامش البطولة، منافسات دولية للفرق المختلطة في القوس المحدب والمركب، وأسفرت عن فوز حسن الرئيسي ولينه المنجم بالمركز الأول في القوس المحدب، وتصدرت سارة المازمي، وأحمد ميستو، منافسات القوس المركب، وشهدت منافسات القوس المحدب للناشئين فوز منصور الكتبي ونورا المازمي بالمركز الأول.
وأكد الكعبي أن مشاركة 81 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، يؤكد الاهتمام بهذه اللعبة، ما يسهم في الارتقاء بقدرات لاعبي الإمارات التنافسية، لاسيما أن التنوع بين مدارس اللعب المختلفة، منح البطولة زخماً كبيراً.

اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
الشارقة
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