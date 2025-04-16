«أبوظبي للرياضات البحرية» يستعرض خطة سباقات 2025

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة النادي لعام 2025، وذلك بمقر النادي في العاصمة أبوظبي.

حضر الاجتماع، ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء المجلس، خليفة عبد الله القبيسي، ومبارك سالم العامري، وسيف سيف السويدي، ومحمد سيف الكعبي، ومريم محمد بالفقيه.

واستعرض الاجتماع أجندة النادي وخطة السباقات لموسم 2025، كما جرت مناقشة استراتيجية النادي للفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز حضور أبوظبي على خريطة البطولات المحلية والدولية.