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الرياضة

«أبوظبي للرياضات البحرية» يستعرض خطة سباقات 2025

«أبوظبي للرياضات البحرية» يستعرض خطة سباقات 2025
16 ابريل 2025 10:15

أبوظبي (الاتحاد)

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ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة النادي لعام 2025، وذلك بمقر النادي في العاصمة أبوظبي.
حضر الاجتماع، ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء المجلس، خليفة عبد الله القبيسي، ومبارك سالم العامري، وسيف سيف السويدي، ومحمد سيف الكعبي، ومريم محمد بالفقيه.
واستعرض الاجتماع أجندة النادي وخطة السباقات لموسم 2025، كما جرت مناقشة استراتيجية النادي للفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الرياضات البحرية، وتعزيز حضور أبوظبي على خريطة البطولات المحلية والدولية.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
أبوظبي
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