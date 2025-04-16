«نخبة نجوم الجولف» في العالم يخوضون «تحدي أبوظبي»

العين (الاتحاد)

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة «تحدي أبوظبي» للجولف، التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتتواصل حتى يوم الأحد المقبل، وتقام بالتعاون بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار.

ويتنافس في البطولة عدد كبير من نجوم الجولف من مختلف الجنسيات من حول العالم، الذين يواصلون تقديم أقوى المستويات على أرض الدولة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته بطولة «تحدي الإمارات، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في نادي الزوراء للجولف واليخوت.

ويتطلع أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، الذي يشارك رفقة عدد من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، إلى تقديم المزيد من المستويات القوية، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب من فئة الهواة في بطولة «تحدي الإمارات»، بتحقيقه أفضل نتيجة بين اللاعبين الهواة كافة من مختلف الجنسيات في البطولة، كما دخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب إماراتي هاوٍ يتأهل إلى الجولات الختامية في واحدة من بطولات الجولة الأوروبية للجولف.

وأكد سكيك، أنه يدخل بطولة «تحدي أبوظبي»، بتركيز كبير، وقال: «استفدت كثيراً من منافسات الأسبوع الماضي، وأتطلع للبناء على النواحي الإيجابية، وآمل أن أكرر تلك النتيجة، وربما أفضل».

ويشارك سكيك مستفيداً من الشراكة طويلة الأمد بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، التي توفر 30 مقعداً للاعبي الإمارات في جولة «هوتيل بلانر»، وهو ما جعل سكيك يستفيد بالمشاركة في 12 من بطولات الجولة منذ عام 2023، وأتاحت له هذه الفرصة الفريدة تطوير مهاراته عالمياً، والتنافس في دول مثل، إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وجمهورية التشيك، وغيرها.

وأضاف سكيك: «شاركت في العديد من بطولات جولة هوتيل بلانر، مما يجعلني أشعر بالثقة خلال التنافس في هذا الموسم، ولا أجد أي فوارق كبيرة بيني وبين لاعبي الجولة، وهذا يجعلني أتطلع لمقارعتهم بقوة في العين».

ومن أبرز اللاعبين المشاركين من الإمارات في هذه البطولة، محمد سكيك، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، ونيل تشيرات، وجوشوا جرينفيل وود، وريان أحمد، الذي أبهر الجميع بتسجيله 66 ضربة في الجولة الأولى في بطولة تحدي أبوظبي عندما أقيمت في العام الماضي.

وسينضم إليهم العديد من النجوم العالميين، مثل الإيطالي ريناتو باراتوري، الفائز بلقب بطولة تحدي الإمارات الأسبوع الماضي، والإنجليزي إيدي بيبريل، الفائز بلقبين في جولة «دي بي ورلد»، والإسباني أدري أرناوس المقيم في دبي.

كما حصل الأوكراني ليف جرينبرج على دعوة من اتحاد الإمارات للجولف، وهو اللاعب الهاوي الذي حقق قبل عامين إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب بعمر 14 عاماً وستة أشهر وستة أيام، يتأهل إلى نهائيات واحدة من بطولات جولة دي بي ورلد، في بطولة سودال المفتوحة.