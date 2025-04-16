أبوظبي تستضيف سباق «وان ران» 24 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي سباق «وان ران» الدولي للجري، أكبر سباق نصف ماراثون في العالم، يوم 24 مايو المقبل في جزيرة الحديريات، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«هيرو ليج»، و«مدن».

ويُتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث يوفر فرصة للجميع للمشاركة في أربع فئات مختلفة هي، نصف ماراثون، 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، و1 كم، بما يلائم الأعمار كافة ومستويات اللياقة البدنية.

ويأتي تنظيم السباق في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ الوعي الرياضي في أوساط المجتمع، انسجاماً مع رؤيته الرامية إلى جعل الرياضة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، ودعماً لمؤشرات جودة الحياة في الإمارة.

وفي التوقيت نفسه، ستُقام النسخة التاسعة من سباق «وان ران» الدولي للجري مع توقعات بمشاركة أكثر من 30 دولة حول العالم، هي روسيا، الكاميرون، قطر، السعودية، بنجلاديش، المغرب، الصين، صربيا، باكستان، الأرجنتين، فنزويلا، الهند، قيرغيزستان، أوزبكستان، البحرين، أذربيجان، إيران، الكويت، طاجيكستان، نيبال، تركيا، اليمن، اليونان، بيلاروس، مصر، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، بيرو، توجو، البرازيل، أرمينيا، ماليزيا، الأردن، وتشيلي.

من جانبه، قال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع هيرو ليج، في جزيرة الحديريات التي باتت واحدة من أبرز الوجهات الرياضية في العاصمة، لما توفره من بيئة مثالية لاستضافة الفعاليات والمنافسات الرياضية».

وأضاف الهاشمي: «يأتي سباق «وان ران» ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى دعم الفعاليات المجتمعية وتعزيز دور الرياضة كأسلوب حياة في الإمارة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة، حيث يشكل السباق إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام، مع توقعات بإقامته في أكثر من 30 دولة حول العالم في التوقيت نفسه».

تجدر الإشارة إلى أن السباق نجح منذ انطلاقه عام 2017 في استقطاب الآلاف من المشاركين، ما جعله يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين، وقد خرج السباق لأول مرة من حدود روسيا في عام 2023، بينما تم تنظيمه في العام 2024 في 15 دولة، مع تطور مستمر وزيادة لافتة في أعداد المشاركين، ما يعزز أهميته على المستوى الدولي.