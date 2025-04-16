الأربعاء 16 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال 34»

راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال 34»
16 ابريل 2025 17:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان المرموم التراثي للهجن ينطلق الخميس
"طرق دبي".. تشغيل تجريبي لحافلة كهربائية مزوّدة بتقنيات فائقة التطوّر

اطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات الجارية لإنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.
وثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد موعداً يترقبه الجميع.
ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية لإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق، والذي انطلق عام 1991 بفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال، احتفاءً بإرث الآباء والأجداد وارتبط بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة والمشرفة على السباق.
جاء ذلك خلال استقباله في زعبيل وفدَ اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 34»، والذي ضم سيف جمعة السويدي، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وأثنى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث، وشركاء النادي من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح سباق القفال لأكثر من ثلاثة عقود متواصلة.

سباق القفال
جزيرة صير بونعير
راشد بن حمدان بن راشد
دبي
آخر الأخبار
راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال 34»
الرياضة
راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال 34»
اليوم 17:30
تعبيرية
علوم الدار
"الإمارات للدواء" تعتمد عقار "جوسيلكوماب"
اليوم 17:13
«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
اقتصاد
«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
اليوم 17:09
تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس
اقتصاد
تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس
اليوم 17:07
كليفلاند كلينك أبوظبي يُنفّذ أول علاج روبوتي عن بُعد لسرطان البروستات
علوم الدار
كليفلاند كلينك أبوظبي يُنفّذ أول علاج روبوتي عن بُعد لسرطان البروستات
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©