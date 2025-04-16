راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال 34»

دبي (الاتحاد)

اطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات الجارية لإنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد موعداً يترقبه الجميع.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية لإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق، والذي انطلق عام 1991 بفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال، احتفاءً بإرث الآباء والأجداد وارتبط بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة والمشرفة على السباق.

جاء ذلك خلال استقباله في زعبيل وفدَ اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 34»، والذي ضم سيف جمعة السويدي، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وأثنى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث، وشركاء النادي من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح سباق القفال لأكثر من ثلاثة عقود متواصلة.