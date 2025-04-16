أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!



مدريد (د ب أ)



جرد فريق أرسنال الإنجليزي منافسه ريال مدريد الإسباني من لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهزمه في معقله بنتيجة 2 - 1 في إياب دور الثمانية.

أحرز بوكايو ساكا وجابرييل مارتينلي هدفي الضيوف في الدقيقتين 65 و93، بينما أحرز فينيسيوس جونيور هدف الريال الوحيد في الدقيقة 67.

وتأهل الفريق اللندني للدور قبل النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 5 - 1 في مجموع المباراتين، بعدما تغلب على بطل أوروبا 15 مرة بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

وصعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تأهل على حساب أستون فيلا الإنجليزي.

بدأ اللقاء بإيقاع مثير في أول ربع ساعة، حيث أحرز كيليان مبابي هدفاً بصدره في الدقيقة الثانية، بعد متابعة لتسديدة زميله فينيسيوس جونيور، ولكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد النجم الفرنسي، ليطفئ فرحة الجماهير في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو.

ورد أرسنال بتسديدة لنجمه بوكايو ساكا بيمناه بجوار القائم في الدقيقة السادسة، وبعدها بثلاث دقائق سدد ساكا مرة أخرى كرة بيسراه أبعدها البلجيكي تيبو كورتوا بصعوبة ليحرم الضيوف من هدف مبكر.

وفي الدقيقة التاسعة كان كورتوا يقظا في التصدي لركلة ركنية خادعة من ديكلان رايس، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» باحتساب ركلة جزاء ضد راؤول أسينسيو مدافع الريال بعدما جذب ميكيل ميرينو مهاجم أرسنال من قميصه.

لكن ساكا أضاع ركلة الجزاء في الدقيقة 13 عندما حاول أن يسددها بطريقة «بانينكا»، ولكن كورتوا لم ينخدع وتصدى للكرة وأبعدها إلى ركنية.

وبعد عشر دقائق احتسب الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه ركلة جزاء ضد ديكلان رايس بداعي إعاقة مبابي، وبعد توقف خمس دقائق نتيجة تدخل تقنية الفيديو، تراجع حكم الساحة عن قراره وألغى ركلة الجزاء وإنذاراً ضد ديكلان رايس.

هدأ إيقاع اللقاء في آخر ربع ساعة من الشوط، حيث سدد مبابي كرة بعيداً عن القائم في الدقيقة 31، ورد يورين تيمبر لاعب أرسنال بتسديدة فوق العارضة بالدقيقة 36 وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أنقذ كورتوا مرمى الريال من فرصة خطيرة بتصديه لتسديدة جابرييل مارتينلي مهاجم أرسنال لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة بعد سبع دقائق وقتاً بدل ضائع.

ضغط ريال مدريد في أول ربع ساعة من الشوط الثاني سعياً لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى حيث ذهبت رأسية مبابي فوق العارضة بالدقيقة 52، وسدد فينيسيوس كرة ضعيفة في أحضان ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال بالدقيقة 54، وبعدها بدقيقتين أبعد رايا ركلة ركنية نفذها فيدريكو فالفيردي بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 60، أجرى كارلو أنشيلوتي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة لتنشيط الصفوف بإشراك فران جارسيا وإندريك وداني سيبايوس مكان الظهيرين ديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز والجناح البرازيلي الأيمن رودريجو.

وارتقى إندريك لكرة عرضية بضربة رأس فوق العارضة، وبعدها بثوانٍ تبادل لاعبو أرسنال رايس ومارتن أوديجارد الكرة بشكل رائع حتى وصلت إلى ميكيل ميرينو الذي لعبها بينية داخل منطقة الجزاء إلى ساكا الذي سجل بمهارة رائعة في شباك كورتوا، ليعوض النجم الإنجليزي إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول وسجل هدفه الخامس خلال 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن الريال أدرك التعادل سريعا بعد دقيقتين بعد خطأ فادح من ويليام ساليبا مدافع أرسنال الذي تباطأ في التصرف بالكرة بعد تمريرة من الحارس رايا، ليسدد فينيسيوس في المرمى الخالي، ليسجل البرازيلي هدفه الثامن في 12 مباراة هذا الموسم.

أشرك أنشيلوتي الثنائي لوكا مودريتش وإبراهيم دياز في الدقيقة 75 مكان راؤول أسينسيو ومبابي الذي غادر الملعب متأثراً بإصابة في كاحل القدم اليمنى.

وهدأ الإيقاع نسبيا حيث سدد أوديجارد كرة بجوار القائم في الدقيقة 81، ورد فينيسيوس بتسديدة أخرى بعيداً عن القائم في الدقيقة 83، وسدد إبراهيم دياز كرة ضعيفة في أحضان رايا بالدقيقة 89 أتبعها إندريك بتسديدة خطيرة بجوار القائم في الدقيقة 91 .

ووسط استسلام تام وتفكك لخطوط ريال مدريد، سدد أوديجارد كرة قوية تصدى لها كورتوا على مرتين في الدقيقة 92، وبعدها بثوانٍ قليلة مرر ميكيل ميرينو كرة بينية إلى مارتينلي الذي انطلق من منتصف الملعب بسرعته وانفرد بالمرمى ليسدد في الشباك، ويحتفل بهدفه الثاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويؤكد تفوق فريقه ذهابا وإيابا، ليتأهل أرسنال على حساب الريال للمرة الثانية بعدما أطاح به من دور الـ16 في موسم 2005 -2006.