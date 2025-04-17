موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجمعة بأكاديمية بوذيب للفروسية، نهائيات موسم قفز الحواجز لفئتي المبتدئين وخيول القفز الصغيرة، وتشتمل على 10 أشواط، تقام خلال ثلاثة أيام، وتختتم الأحد، بإشراف اتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ويبلغ مجموع جوائزها 190 ألف درهم.

ويتم تحكيم المنافسات بقوانين خاصة بها، أمام لجنة من المحكمين الدوليين، يديرها المحكِم الدولي خليل إبراهيم بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويقوم بتصميم مساراتها الألماني الدولي فولكر سميث، بمساعدة 3 مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها 3 دوليين أيضاً، ويتم ترحيل نتائج المنافسة الأولى لكل فئة إلى ختام منافستها الثانية.

وخصّصت منافستان لكل فئة، الأولى لفئة الفرسان المبتدئين من جولة ليست ضد الزمن، ويسعى المشاركون لإكمال الجولة دون خطأ، على حواجز 105 سم، والثانية من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز 110 سم، وجوائزها 25 ألف درهم، وللفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة (3)، الأولى من جولة ليست ضد الزمن أيضاً على حواجز 110 سم، والثانية من جولة مع تمايز على حواجز 115 سم وجوائزها 35 ألف درهم.

ولخيول القفز الصغيرة عمر (5، 6 ،7) سنوات، تتنافس كل فئة منها في منافستين، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة ليست ضد الزمن، والثانية بمواصفات الجولتين مع اختلاف ارتفاعات الحواجز الخاصة بكل فئة، ففي حين يبلغ في المنافسة الأولى للخيول الصغيرة عمر 5 سنوات مواليد (2020)، 110 سم، يبلغ ارتفاع الحواجز في الثانية بمواصفات الجولتين 115 سم، وجوائزها 20 ألف درهم.

ولفئة الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات مواليد (2019)، المنافسة الأولى يبلغ ارتفاع حواجزها 120 سم، والثانية من جولتين على حواجز 125 سم، وجوائزها 30 ألف درهم. ولفئة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، مواليد (2028)، المنافسة الأولى من جولة صمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 125 سم، والثانية من جولتين وارتفاع حواجزها 130 سم، وجوائزها (40) ألف درهم.