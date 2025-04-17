الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»

موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»
17 ابريل 2025 17:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تستقطب 204 خيول

تنطلق غداً الجمعة بأكاديمية بوذيب للفروسية، نهائيات موسم قفز الحواجز لفئتي المبتدئين وخيول القفز الصغيرة، وتشتمل على 10 أشواط، تقام خلال ثلاثة أيام، وتختتم الأحد، بإشراف اتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ويبلغ مجموع جوائزها 190 ألف درهم.
ويتم تحكيم المنافسات بقوانين خاصة بها، أمام لجنة من المحكمين الدوليين، يديرها المحكِم الدولي خليل إبراهيم بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويقوم بتصميم مساراتها الألماني الدولي فولكر سميث، بمساعدة 3 مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها 3 دوليين أيضاً، ويتم ترحيل نتائج المنافسة الأولى لكل فئة إلى ختام منافستها الثانية.
وخصّصت منافستان لكل فئة، الأولى لفئة الفرسان المبتدئين من جولة ليست ضد الزمن، ويسعى المشاركون لإكمال الجولة دون خطأ، على حواجز 105 سم، والثانية من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز 110 سم، وجوائزها 25 ألف درهم، وللفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة (3)، الأولى من جولة ليست ضد الزمن أيضاً على حواجز 110 سم، والثانية من جولة مع تمايز على حواجز 115 سم وجوائزها 35 ألف درهم.
ولخيول القفز الصغيرة عمر (5، 6 ،7) سنوات، تتنافس كل فئة منها في منافستين، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة ليست ضد الزمن، والثانية بمواصفات الجولتين مع اختلاف ارتفاعات الحواجز الخاصة بكل فئة، ففي حين يبلغ في المنافسة الأولى للخيول الصغيرة عمر 5 سنوات مواليد (2020)، 110 سم، يبلغ ارتفاع الحواجز في الثانية بمواصفات الجولتين 115 سم، وجوائزها 20 ألف درهم.
ولفئة الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات مواليد (2019)، المنافسة الأولى يبلغ ارتفاع حواجزها 120 سم، والثانية من جولتين على حواجز 125 سم، وجوائزها 30 ألف درهم. ولفئة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، مواليد (2028)، المنافسة الأولى من جولة صمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 125 سم، والثانية من جولتين وارتفاع حواجزها 130 سم، وجوائزها (40) ألف درهم.

قفز الحواجز
قرية بوذيب للقدرة
دوري قفز الحواجز
آخر الأخبار
موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»
الرياضة
موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»
اليوم 17:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:24
خالد بن زايد
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن زايد.. "المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته الـ 3 " ينطلق بعد غد
اليوم 17:19
الأقصر(أرشيفية)
الترفيه
الأقصر المصرية تتسلم درع عاصمة التراث العالمي
اليوم 17:17
«مجلس حكماء المسلمين» يشارك بمعرض الرباط للكتاب
التعليم والمعرفة
«مجلس حكماء المسلمين» يشارك بمعرض الرباط للكتاب
اليوم 17:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©