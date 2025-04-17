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الرياضة

إدانة نادٍ بالإهمال في وفاة لاعب

إدانة نادٍ بالإهمال في وفاة لاعب
17 ابريل 2025 20:51

 
ناساراوا (أ ب)

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تم الحكم على نادٍ نيجيري لكرة القدم بالإهمال في وفاة أحد لاعبيه خلال مباراة قبل 5 سنوات، وأصدرت المحكمة الوطنية الصناعية في نيجيريا بياناً، قضت فيه بإهمال مراقب المباراة، ورابطة الدوري النيجيري لكرة القدم، والاتحاد النيجيري في وفاة اللاعب تشينيمي مارتينز.
وانهار مارتينز أثناء لعبه مع نادي ناساراوا يونايتد في مباراة بالدوري في مارس 2020، ليتوفى عن عمر يناهز 25 عاماً.
وأكدت المحكمة في حكمها أنه «من المستهجن» السماح لمارتينز باللعب دون فحوص طبية كاملة، ودون توفير المرافق الطبية الملائمة في ملعب لافيا تاونشيب.
وأمرت المحكمة النادي بتعويض عائلة مارتينز، وقال مايكل، شقيق مارتينز: «أصدرت المحكمة حكمها بأن نادي ناساراوا يونايتد، ورابطة الدوري، والاتحاد النيجيري لكرة القدم، لم يأخذوا في الاعتبار سلامة أخي وصحته ورفاهيته، مما أسهم في وفاته».
وأضاف مايكل «آمل أن توضع التدابير الطبية المناسبة للاعبي كرة القدم النيجيريين في المستقبل، حتى لا تضطر أي عائلة إلى تحمل الألم الذي عانيناه».
وأشار تقرير نشر على موقع الاتحاد النيجيري لكرة القدم في ذلك العام إلى أن نادي ناساراوا يونايتد لم يكن لديه طبيب أو أخصائي علاج طبيعي في المباراة، وأنه لم تكن هناك سيارة إسعاف عاملة في الملعب وقت الحادث.
علاوة على ذلك، لم يخضع مارتينز لتخطيط صدى القلب في بداية مواسمه الثلاثة مع النادي. يذكر أن محامي الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) ساعدوا عائلة مارتينز في رفع الدعوى.

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