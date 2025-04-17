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الرياضة

«الآسيوي» يكشف موعد الإعلان عن ملعب نهائي «الأبطال 2»

«الآسيوي» يكشف موعد الإعلان عن ملعب نهائي «الأبطال 2»
17 ابريل 2025 22:22


معتز الشامي (أبوظبي)

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نفت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ما تردد عن اختيار استاد «الملعب الوطني» في سنغافورة لإقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بين الشارقة وليون سيتي، وذلك وفق ما تردد في بعض وسائل إعلام سنغافورية مؤخراً، فور تأهل فريقها للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة القارية، ويلتقي الشارقة مع ليون سيتي 18 مايو المقبل في نهائي البطولة، والتي تُقام في الشرق خلال هذه النسخة، بينما ستكون النسخة المقبلة في الغرب.
وكان الشارقة أصدر بياناً رسمياً، يؤكد طلبه بنقل مباراة النهائي من ملعب «جالان بيسار»، والبحث عن ملعب آخر لاستضافة الحدث.
ورداً على بيان الشارقة، كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي، أن إدارة المسابقات رفضت إقامة النهائي على ملعب نادي ليون الرسمي، كونه من العشب الصناعي، وبالتالي يجب إقامة النهائيات على ملاعب من العشب الطبيعي.
وأكدت المصادر أن الاتحاد الآسيوي لم يعلن عن تحديد ملعب النهائي من الأساس، حيث تم إرسال فرق عمل للتفتيش حول كل ما يتعلق بمباراة النهائي، على أن يتم الاستقرار على إعلان اسم ملعب النهائي في موعد أقصاه الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن الملعب المنتظر للنهائي سيكون بالعشب الطبيعي، كما سيكون ملائماً لاستضافة النهائيات، وما يرتبط بها من حضور جماهيري وتوفير دعم لوجستي ضروري للبث، وبعض الأمور اللوجستية الأخرى.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
ليون
سنغافورة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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