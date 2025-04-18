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الرياضة

الشارقة وليون سيتي .. الفارق 37 مليون يورو!

الشارقة وليون سيتي .. الفارق 37 مليون يورو!
18 ابريل 2025 12:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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يبدو الفارق كبيراً بين الشارقة وليون سيتي السنغافوري اللذين يلتقيان في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» يوم 18 مايو المقبل، ويصل فارق القيمة السوقية بين الفريقين إلى 37 مليون يورو، بحسب «ترانسفير ماركت»، ويتجاوز «الملك» 43 مليوناً، في حين يصل «البحارة» إلى 6 ملايين، بفارق 37 مليون يورو، والأرقام توضح أن القيمة السوقية للاعب واحد في الشارقة تساوي الفريق السنغافوري بأكمله، حيث إن قيمة كايو لوكاس 5 ملايين يورو.
ورغم حداثة عهد ليون، إلا أن الفريق يملك سجلاً جيداً، ولديه 3 ألقاب للدوري، و7 للكأس، و3 للسوبر، ومثلها كأس الاتحاد، وتأسس النادي عام 1945، باسم رابطة الشرطة الرياضية، وتغير اسمه إلى نادي الشرطة لكرة القدم في الموسم الأول عام 1996، ومنه إلى «هوم يونايتد» عام 1997، وبعدها بلاث سنوات، أصبح أول نادٍ في سنغافورة يتجه إلى «الخصخصة» بمسماه الحالي ليون سيتي، ويدربه الصربي ألكسندر رانكوفيتش.
وشاهد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة المنافس السنغافوري في أكثر من مباراة، وبالتالي أصبحت الصورة واضحة تماماً أمامه بشأن مستوى ليون، وبالتالي فهو مُطالب بأن يضع الخطة واختيار التشكيلة بعيداً عن «القيمة السوقية» للفريقين، حتى يستطيع الشارقة حصد الفوز في المباراة التي تقام في سنغافورة، ليتم تحديد بطل القارة في أول نسخة بمسمى «دوري أبطال آسيا 2».

الإمارات
الشارقة
ليون
سنغافورة
دوري أبطال آسيا
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