الموسم الثاني من «تحدي باها أبوظبي» يصل إلى «محطة الختام»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً السبت في منطقة العين، منافسات الجولة الرابعة والختامية من الموسم الثاني لتحدي باها أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة السيارات والدراجات النارية.

ويشهد ختام الموسم مشاركة 92 متسابقاً يمثلون 30 جنسية، من بينهم 24 سائقاً إماراتياً، في حدث يجمع بين نخبة من المحترفين والهواة في أجواء حماسية وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة.

ويهدف «تحدي باها أبوظبي» إلى تطوير المواهب الشابة في رياضة المحركات، وخلق بيئة تنافسية تتيح للمبتدئين فرصة الاحتكاك بالمخضرمين على مستوى المنطقة والعالم، وقد انطلق التحدي كمبادرة رياضية مجتمعية منبثقة عن رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، ليحظى سريعاً بإقبال واسع من السائقين في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.

وتتضمن الجولة المرتقبة 50 دراجة نارية، و7 مركبات كواد، و7 سيارات، و28 باجي، ضمن مسار يتجاوز طوله 100 كيلومتر عبر 4 لفّات، ويمتد عبر الكثبان الرملية الناعمة في صحراء الظفرة، مقدّماً تجربة فريدة من نوعها لعشّاق المغامرة والتحدي.

ويشارك في التحدي متسابقون من بريطانيا، ألمانيا، جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، البرازيل، البرتغال، فرنسا، باكستان، أستراليا، ليتوانيا، الولايات المتحدة الأميركية، الهند، أيرلندا، لبنان، الكويت، إسبانيا، سنغافورة، السعودية، قطر، سلطنة عمان، الأردن، أوكرانيا، روسيا، الدنمارك، كندا، أوزبكستان، سويسرا، بولندا، وكازاخستان.

من جانبه، أكد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية تنظيم الجولة الأخيرة من الموسم الثاني، قائلاً: «مرة أخرى يجمع تحدي باها أبوظبي بين المحترفين والهواة في أجواء تنافسية ممتعة وآمنة، وفقاً لأعلى معايير السلامة في الجولة الرابعة والأخيرة في الموسم الثاني».

وأشار الهاشمي إلى أن تحدي باها أبوظبي سيشهد تنافساً قوياً على ألقاب الموسم التي يحددها مجموع النقاط عبر كافة الجولات، حيث سيتم تتويج الفائزين بها بعد انتهاء الجولة الرابعة، مؤكداً أن الحضور الكبير من مختلف الجنسيات يُعد دليلاً على نجاح الحدث في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.

وأضاف الهاشمي: «من خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات، نؤكد التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتطوير مهارات السائقين المحليين وتحفيزهم على المشاركة في البطولات الدولية الكبرى داخل الدولة وخارجها».