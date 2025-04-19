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الرياضة

زفيريف يطالب الحكم بطرد مشجع في ميونيخ!

زفيريف يطالب الحكم بطرد مشجع في ميونيخ!
19 ابريل 2025 09:58

 
ميونيخ (رويترز)

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قام مشجع بمقاطعة ألكسندر زفيريف، خلال مباراة دور الثمانية في بطولة ميونيخ المفتوحة للتنس، وطلب المصنف الأول بالبطولة من حكم الكرسي طرد الشخص الذي ألمح إلى مزاعم ارتكاب اللاعب الألماني لحوادث عنف أسري.
وتعرض زفيريف، الذي كان يواجه تالون جريكسبور، لصيحات استهجان أثناء إرساله عندما كانت النتيجة 5-5 في المجموعة الثانية، عندما صاح أحد المشجعين «هيا أيها الذي يضرب زوجته»، وتجاهل زفيريف الأمر في البداية، وقام بتهدئة نفسه بينما أطلق المتفرجون الآخرون صيحات استهجان تجاه المشجع، فاز زفيريف بالمباراة، لكن خلال فترة تغيير الأماكن على أرض الملعب تحدث إلى حكم الكرسي فيرجوس مورفي، وقال زفيريف «فيرجوس، من فضلك اطرده».
وأكد منظمو البطولة أن المشجع طُرد من المدرجات، وقال زفيريف للصحفيين «لسوء الحظ، هناك دائماً شخص غبي أو اثنان في الملعب، هذه ليست مشكلة».
وتعرض زفيريف أيضاً لصيحات استهجان قبل إلقاء خطابه، بعد احتلال المركز الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
وقال محامو زفيريف في يونيو من العام الماضي إنه وافق على تسوية بعد أن اتهمته والدة طفله، بريندا باتيا، بالاعتداء الجسدي وأغلقت محكمة ألمانية القضية، ونفى زفيريف مراراً تلك الاتهامات.
وفاز زفيريف 7-6 و7-6 و6-3 على جريكسبور، بعد مباراة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وثأر من خسارته أمام اللاعب الهولندي في بطولة إنديان ويلز الشهر الماضي.
وقال زفيريف «لا يهمني حتى لو كانت المباراة صعبة، لقد فزت»، وأضاف «ساعدني الجمهور على الفوز، كنت منهكا نفسيا بالفعل، لكنهم شجعوني في المرحلة الحاسمة».
ويلعب زفيريف ضد المجري فابيان ماروزان في نصف النهائي.

التنس
ألمانيا
ميونيخ
ألكسندر زفيريف
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