اتحاد الطاولة.. اتفاقية شراكة مقابل 30 ألف دولار

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وقع اتحاد كرة الطاولة ومجموعة شركة «ستاج» العالمية اتفاقية شراكة ورعاية، تهدف إلى دعم المنتخبات الوطنية، وتمتد لمدة عام مقابل 30 ألف دولار، توفر بموجبها الشركة أزياء المنتخبات، إلى جانب المعدات الخاصة باللعبة، من طاولات، وشباك، وكرات، وأرضيات.

وجرت مراسم توقيع عقد الرعاية بحضور المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد الطاولة، وفيفك كوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاج»، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، مساء الجمعة، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

وثمّن الهاجري توقيع العقد الجديد مع «ستاج»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال كرة الطاولة، وقال: «عقد الرعاية يمتد لعام، بقيمة تفوق 30 ألف دولار، وتتولى الشركة من خلاله توفير مختلف التجهيزات الخاصة باللعبة، ومن جانبنا، سنواصل دعم الأندية في إطار هذه الشراكة»، وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع مرحلة جديدة من عمل الاتحاد، بعد الانتقال إلى مقره الجديد بمبنى اللجنة الأولمبية.

من جانبه، أعرب فيفك كوهلي عن سعادته بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، قائلاً: «نفتخر بهذه الشراكة، ونسعى من خلالها إلى الإسهام في النقلة النوعية التي تشهدها اللعبة في دولة الإمارات، في ظل انتشارها الواسع ونمو البطولات المحلية».

من جهة أخرى، اعتمد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد الطاولة انضمام نادي الرمس إلى عضوية الاتحاد، ليرتفع بذلك عدد الأندية المنضوية تحت مظلته إلى 19 نادياً، وهي النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، العربي، فلج المعلا، التعاون، عجمان، البطائح، العروبة، دبا الحصن، المدام، الشارقة لرياضة المرأة، مسافي، دبا، أبوظبي لألعاب المضرب، والرمس.

وناقش الاجتماع التقريرين الإداري والفني لأعمال مجلس الإدارة، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عقد في مارس 2024، والحساب الختامي والتقرير المالي. كما قرر تحويل المقترحات المقدمة من الأندية بشأن اللوائح ومشاركات اللاعبين المقيمين إلى لجنتي المسابقات والمنتخبات الوطنية لمزيد من الدراسة.