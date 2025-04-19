الأندية الأكثر مشاركة في «أبطال أوروبا» دون تتويج باللقب!



معتز الشامي (أبوظبي)



تحددت هوية المتأهلين الأربعة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي أرسنال مع سان جيرمان، وبرشلونة مع إنتر ميلان.

ويظل لقب «الشامبيونزليج» هو الأغلى على مستوى الأندية، والفرق الأربعة واثقة من التتويج في نهائي ميونيخ مايو المقبل، ومنذ انطلاق كأس أوروبا عام 1955، فاز ريال مدريد بالبطولة أكثر من أي نادٍ آخر، محققاً 15 لقباً، وأُعيدت تسمية كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا عام 1992.

خاض أرسنال أكبر عددٍ من المباريات في دوري أبطال أوروبا من دون أن يُتوّج باللقب الأهم على مستوى الأندية في «القارة العجوز» حتى الآن، ولعب النادي اللندني الشمالي 211 مباراة في البطولة، وبلغ النهائي الشهير عام 2006، لكنه خسر أمام برشلونة، ويأتي دينامو كييف في المركز الثاني، ولعب 186 مباراة، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث «176 مباراة»، وخسر أتلتيكو مباراتين نهائيتين خلال العقد الماضي تحت قيادة دييجو سيميوني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويحتل سان جيرمان المركز الرابع «167 مباراة»، ويواجه أرسنال للوصول إلى النهائي هذا الموسم، وأكمل أندرلخت المراكز الخمسة الأولى، بينما احتل العملاق التركي جالطة سراي المركز السادس «161 مباراة»، وأولمبياكوس اليوناني «156 مباراة»، وليون الفرنسي «136 مباراة»، ورينجرز الأسكتلندي «131 مباراة»، وأكمل باناثينايكوس اليوناني قائمة العشرة الأوائل بـ127 مباراة.